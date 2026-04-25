'Respeten los colores': afición de Puebla se manifiesta tras malos resultados

El cierre del Clausura 2026 de la Liga MX arrancó con un duelo de equipos eliminados, Puebla y Querétaro, mismo que terminó en una victoria por la mínima del equipo de los Gallos, destacando la molestia de la afición local.

Querétaro celebrando su gol ante Puebla en el Clausura 2026 I IMAGO7

¿Qué pasó en el Cuauhtémoc?

En un duelo que lo empezaría ganando el Puebla con un gol de Bryan Garnica apenas a los 10 minutos de juego, todo parecía que la Franja cerraría con victoria en casa. Desafortunadamente las cosas no salieron así.

Ya en la segunda mitad, Gallos dios vuelta a la página y dominó todo el partido a raíz de una expulsión del mismo Garnica a los 16 de juego.

Festejo Querétaro vs Puebla | IMAGO7

Como goles de Ali Ávila y Alexis Parra, Querétaro supo darle vuelta a las acciones y se llevó el resultado, además de los tres últimos puntos del campeonato, situación que hizo estallar al respetable.

Durante el cierre de la segunda parte, la fiel afición local mostró su descontento no solo con el resultado, sino también con el torneo en general, pues el equipo de la Franja no solo quedó eliminado, sino que también terminó en la penúltima posición.

Con unas playeras, canticos y un claro abucheo, los seguidores mandaron un mensaje claro a directivos y jugadores, los cuales han quedado a deber en los últimosaños: 'Respeten los colores'.

Ali Ávila, jugador de Querétaro | MEXSPORT

Equipo en caída

Desde el Apertura 2023, la Franja no logra clasificar a la Liguilla del futbol mexicano, aunado a su situación de consciente, la cual a seguido al equipo. En este Clausura 2026, Puebla cierra su participación con apenas 13 puntos, derivados de tres victorias, cuatro empates y 10 derrotas.