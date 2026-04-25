A 47 días del Mundial: México, anfitrión de debutantes: (1970) Marruecos, Israel y El Salvador, y (1986) Dinamarca, Irak y Canadá

La Copa del Mundo 2026 promete ser una de las más grandes de toda la historia, no solo por el aumento de países participantes, sino también por todas las historias que podrán escribirse en los tres países sedes (Estados Unidos, México y Canadá), situación que no es ajena a la sede del país de CONCACAF.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

México ‘la primera vez’

México va a recibir por tercera vez en su historia una Copa del Mundo, además de que el Estadio Ciudad de México (Banorte) se convertirá en el primer recinto con tres fiestas mundiales disputadas, contando con grandes historias en sus torneos anteriores, desde campeones hasta países debutantes.

México 1970

Durante el torneo de 16 selecciones, hubo tres que llegaron por primera vez: Marruecos, Israel y El Salvador. Cada nación enfrentó un reto en el camino a la justa mundialista, unos que traían desde guerras hasta problemas sociales para poder ser parte de certamen.

El Mundial 1970 fue el primero celebrado en México | MEXSPORT

Marruecos

El equipo que hoy llega como una de las naciones importantes y uno de los favoritos a ganar, hace más de 50 años se convirtió en la selección que rompió una sequía de más de 30 años sin africanos en un Mundial.

Israel

El equipo de medio oriente llegó por primera y única vez a un mundial en tierras mexicanas, siendo el representante de Asia en aquel torneo. Fue parte del Grupo B, conformado por Italia, Suecia y Uruguay, cayendo en esta primera etapa.

El Salvador

La selección de CONCACAF vivió una primera y problemática primera clasificación al Mundial, esto tras un juego lleno de tensión social ante Honduras, esto debido a un clima de tensión y hostilidad por la situación política en ambos países que desencadenó en la Guerra de las 100 horas o Guerra del Futbol.

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México 1986

Dinamarca

En la Copa del Mundo de 24 países participantes, Dinamarca llegó por primera vez, llamando la atención del mundo, pues antes logró ser semifinalista de la Eurocopa 1984. En su primera justa mundialista sorprendieron al mundo tras llegar hasta Octavos de Final.

Irak

Su primera justa mundialista llegó en México 1986, gracias a la mano del entrenador brasileño Evaristo de Macedo, quién metió a Irak en el Grupo B, junto con México, Paraguay y Bélgica, siendo el sotanero del grupo.

El Estadio Azteca fue el escenario principal de México 1986. | MEXSPORT

Canadá

Uno de los tres anfitriones del 2026, tuvo su debut durante el campeonato disputado en México, donde llegó al Grupo C, siendo un auténtico desastre y despidiéndose sin victorias ni goles ante su similar de Francia, Hungría y Unión Sovietica.