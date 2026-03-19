¿Competencia para Raúl Jiménez? Pepi apunta al Fulham

El mercado de fichajes comienza a agitarse en la Premier League con un movimiento que podría impactar directamente en la situación de Raúl Jiménez. El estadounidense Ricardo Pepi tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Fulham, en una operación que ya está avanzada entre clubes.

El atacante, actualmente en el PSV Eindhoven, llegaría como una apuesta fuerte del equipo inglés, que busca reforzar su ofensiva de cara a la siguiente campaña. La negociación, según reportes, ronda los 36 millones de euros, una cifra que refleja la confianza en su proyección.

Pepi con Estados Unidos I @Ricardo_Pepi9

¿Nueva amenaza para la titularidad de Jiménez?

La posible incorporación de Pepi abre un escenario de competencia directa en la delantera del Fulham. Con un perfil joven, dinámico y con gol, el estadounidense llegaría para disputar minutos en una zona donde Jiménez ha sido referente en los últimos torneos.

El mexicano, por su parte, mantiene su peso dentro del equipo. Desde su llegada, ha registrado cifras importantes que lo consolidan como uno de los hombres de experiencia en el ataque, aunque la directiva parece buscar variantes que eleven el nivel competitivo interno.

Ricardo Pepi en jugada con el PSV l X:PSV

Además, el contexto contractual también entra en juego. El vínculo de Raúl Jiménez con el Fulham finaliza en junio de 2026, y aunque existen conversaciones para extender su estancia, la llegada de un nuevo delantero podría influir en las decisiones del club.

Mercado activo y futuro en juego

El interés de otros equipos como Everton y West Ham United por Jiménez añade otro elemento a la ecuación. El mexicano sigue siendo un delantero atractivo en el mercado, lo que podría abrir diferentes caminos en su carrera.

Mientras tanto, Pepi se perfila para realizar los exámenes médicos en los próximos días y cerrar su incorporación al Fulham. De concretarse, su llegada no solo fortalecería al equipo, sino que también elevaría la exigencia interna en la lucha por un puesto titular.

Raúl Jiménez vs Nottingham Forest | Grosby Group

Con el Mundial 2026 en el horizonte, cada decisión cobra mayor relevancia. Jiménez apunta a ser parte de la Selección Mexicana, pero para llegar en plenitud necesitará continuidad, algo que podría verse condicionado ante la inminente competencia en su club.

El panorama en Fulham se vuelve más interesante que nunca. La posible llegada de Pepi no solo representa una apuesta a futuro, sino también un desafío inmediato para Jiménez, quien deberá responder dentro del campo para mantener su lugar en un equipo que busca dar un salto de calidad.