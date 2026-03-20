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Futbol

¿Esta será la buena? Universidad de Chile hace oficial la llegada de Fernando Gago hasta 2027

Universidad de Chile haciendo oficial la llegada de Fernando Gago | x: Universidad de Chile
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:28 - 20 marzo 2026
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Nuevo equipo para el argentino

Fernando Gago llega a Universidad de Chile con un contrato hasta diciembre de 2027

Después de pasar por Boca Juniors y Necaxa, donde ambas etapas fueron un fracaso rotundo, el argentino asume un nuevo reto para su carrera en busca de devolver al equipo chileno a los planos estelares. 

Fernando Gago no ha tenido los resultados esperados en sus equipos

Fernando Gago no ha tenido los años más sencillos dentro del futbol. Con Chivas casi logró levantar el título de la Liga MX ante Tigres, aunque terminaron perdiendo esa final. La afición rojiblanca estaba muy motivada, pero el argentino terminó saliéndose de forma polémica del equipo Tapatío hacia Boca Juniors.

Fernando Gago se inspirará en Luis Enrique para dirigir a Chivas | @Chivas

Con Boca Juniors no salió como él lo esperaba, donde los resultados nunca lo acompañaron, ni un buen futbol que convenciera a la afición Xeneize, por lo que terminó saliendo por la puerta de atrás. 

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors | X: @BocaJrsOficial

Tiempo después, llegó al Necaxa, a un país donde no fue bien recibido por su polémica salida de Chivas, pero aun así, Gago aceptó el reto, pero igual, no salió como él lo esperaba. Con los Hidrocálidos nunca pudo encontrar un estilo claro, ni los resultados esperados para un equipo del Necaxa que luchaba por meterse a la Liguilla. 

Fernando Gago a pesar de la derrota de Chivas vs Necaxa: 'El equipo está funcionando' | IMAGO7

Universidad de Chile: Nuevo reto para Gago

Ahora, con su llegada a la Universidad de Chile, se esperaban cosas sobresalientes del argentino. 

Un equipo mítico en Chile, que en los últimos años no ha podido cumplir un papel protagónico que en algún otro momento tuvo, con lo que, con la llegada de Gago, se espera que la escuadra pueda retomar los lugares que tanto lleva buscando por años

Fernando Gago l IMAGO7
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