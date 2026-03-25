Julio 'Profe' Ibáñez, encarcelado en Sudáfrica tras ser detenido por personas armadas: ¿Qué ocurrió con el reportero?

El periodista Julio Ibáñez, conocido como el ‘Profe’, vivió momentos de tensión en Sudáfrica luego de que fuera detenido por personas armadas en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El comunicador había viajado a dicho país como parte de la cobertura de Televisa, siguiendo de cerca a los rivales de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información de Carlos Ponce, publicada en su columna de este miércoles, el incidente ocurrió la semana pasada mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. Durante el Live, se observa cómo varias personas armadas ingresan a su habitación, provocando confusión en el reportero, quien alcanzó a cuestionar “¿qué está pasando?” antes de que la transmisión se cortara abruptamente, dejando la situación en el aire.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial su situación legal ni las razones detrás de su detención, lo que ha generado preocupación en el entorno periodístico y entre seguidores.

Que macarrones le paso al Profe Ibañez?? pic.twitter.com/6FOPT8Uutv — Rodrigo (@Rodrigo_Cule) March 19, 2026

Incertidumbre total: el caso sigue sin respuesta

Hasta ahora, ni Julio Ibáñez ni Televisa han emitido una postura oficial que aclare lo ocurrido en Sudáfrica, lo que mantiene el caso rodeado de incertidumbre. La falta de información concreta ha encendido las alarmas, especialmente por la forma en la que se dio la interrupción de la transmisión.