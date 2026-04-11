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Lucha

FOX Sports México transmitirá el CMLL en vivo desde la Arena México

La Arena México recibirá al aficionado un millón | CMLL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 07:24 - 11 abril 2026
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La marca ha perdido distintos derechos de transmisión en los últimos meses

FOX Sports México anunció que transmitirá en vivo el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) a partir del próximo 24 de abril, marcando un nuevo movimiento en su estrategia de contenidos deportivos en el país. Las funciones del tradicional "Viernes Espectacular" podrán verse cada semana desde la histórica Arena México, considerada la "Catedral de la lucha libre".

El comunicado señala que esta alianza busca reforzar la presencia de la lucha libre mexicana en televisión y acercar a nuevas audiencias a uno de los espectáculos más arraigados en la cultura popular del país. La transmisión incluirá funciones en vivo y contenido relacionado con los luchadores y las rivalidades más importantes del circuito.

Arena México | X: @CMLL_OFICIAL

FOX Sports apuesta por la lucha libre tras perder derechos clave

Este anuncio llega en un contexto complicado para FOX Sports México, que en los últimos años ha perdido importantes derechos de transmisión, incluyendo competiciones de alto impacto como la NFL, la MLB y parte del futbol internacional y nacional. Estas salidas han debilitado su oferta frente a competidores como ESPN y plataformas de streaming.

Ante este panorama, la cadena ha buscado diversificar su contenido apostando por propiedades deportivas con fuerte identidad local, como la lucha libre. El CMLL representa una oportunidad estratégica para reconectar con audiencias mexicanas y diferenciarse en un mercado cada vez más fragmentado.

Micrófono Fox Sports | MEXSPORT

El CMLL gana exposición en televisión nacional

Para el Consejo Mundial de Lucha Libre, el acuerdo con FOX Sports México significa ampliar su alcance mediático y consolidar su presencia más allá de sus canales tradicionales. La Arena México, sede principal de sus funciones, será el epicentro de estas transmisiones semanales que buscan revitalizar el interés por este deporte espectáculo.

La lucha libre mexicana ha mantenido una base sólida de aficionados, pero enfrenta el reto de competir con otras formas de entretenimiento digital. La exposición en televisión de paga podría ser clave para atraer a nuevas generaciones y fortalecer su posicionamiento.

Una función de la Liga Elite en la Arena México | IMAGO7
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