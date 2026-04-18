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Lucha

¿Y la justicia? Alberto del Río reaparece con polémico video tras salir de la cárcel

"El Patrón" en su etapa dentro de la WWE l WWE
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:47 - 18 abril 2026
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El exluchador de la WWE recientemente fue denunciado por agresión sobre su pareja

Alberto del Río quien se encuentra gozando de su libertad tras ser denunciado hace algunas semanas por parte de su pareja y ahora ha reaparecido con un polémico video en donde promociona un evento luchístico con su presencia. 

Y es que, en redes sociales el potosino lanza una promo para una función de lucha libre: “Amigos, cómo están, soy Alberto del Rio, ‘El Patrón’, para informarles que tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, con grandes estrellas de la baraja luchística nacional e internacional, sobre todo la esencia de la excelencia, el más grande de todos los tiempos, Alberto del Río”:

Alberto 'N' | INSTAGRAM
Alberto 'N' | INSTAGRAM

Todo esto después que recientemente estuviera en el ojo del huracán y del cual aún no está totalmente salvado de la justicia, debido a la conclusión a la que se llegó con las autoridades sobre el caso de violencia con su pareja.

Alberto del Río promocionando lucha l CAPTURA

¿En qué situación está “El Patrón”?
Alberto 'N' | X

De acuerdo a Milenio las medidas cautelares impuestas a Alberto 'N' son: comprometerse a asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener acercamiento con su pareja (víctima) y pagar la reparación del daño.

Cabe mencionar, que este tipo de delito en San Luis Potosí tiene como pena de uno a siete años de cárcel. La situación de Alberto "N" se convirtió en una causa penal de oficio, por no haber sido la primera vez que agredía a su pareja, por lo que la víctima no podía otorgar el perdón de ninguna manera.

Un daño que salió caro 

En paralelo, de manera extraoficial han trascendido versiones sobre un presunto acuerdo con su pareja sentimental como parte de una posible reparación del daño, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades. Trascendió que fue un monto de alrededor de un millón de pesos pero la información no se ha podido corroborar.

Este avance se da luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional en la audiencia inicial, lo que permitió ampliar el plazo para la definición de su situación jurídica. Y ahora “El Patrón” empieza a vivir su vida con normalidad. 

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