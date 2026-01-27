Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Manchester United pierde a Patrick Dorgu por lesión

Dorgu es apapachado l AP
Dorgu es apapachado l AP
Ramiro Pérez Vásquez 13:04 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista danés estará fuera de las canchas por 10 semanas

La lesión de Patrick Dorgu encendió las alarmas en el Manchester United luego de confirmarse que el futbolista estará fuera de actividad durante aproximadamente 10 semanas, un periodo que lo marginará de una parte clave de la temporada. La noticia fue dada a conocer por Laurie Whitwell.

Dorgu, quien venía mostrando un crecimiento constante y mayor protagonismo en el equipo, sufrió la lesión, durante un compromiso reciente, en el tendón de la corva. El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles gestos de dolor, lo que anticipaba un diagnóstico poco alentador.

De acuerdo con la información el futbolista danés deberá someterse a un proceso de recuperación que incluirá reposo, tratamiento médico y rehabilitación progresiva. El objetivo principal será evitar recaídas y garantizar que regrese en óptimas condiciones físicas una vez concluido el periodo estimado de baja.

Patrick Dorgu l AP

Baja sensible

La ausencia de Dorgu representa un golpe sensible para el equipo, especialmente por su aporte en intensidad, versatilidad y despliegue físico. Su baja obligará al cuerpo técnico a replantear variantes tácticas y a recurrir a opciones alternativas para cubrir su posición durante las próximas semanas.

Desde el entorno del club se ha pedido paciencia y respaldo para el jugador, destacando que la prioridad es su salud a largo plazo. Asimismo, se confía en que el resto de la plantilla pueda responder de manera positiva ante este contratiempo y mantener el nivel competitivo en los compromisos venideros.

En el plano personal, la lesión supone un freno momentáneo en la proyección de Patrick Dorgu, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, personas cercanas al futbolista aseguran que su mentalidad es fuerte y que ya está enfocado en cumplir cada etapa de la recuperación.

¿Habrá otra evaluación médica?

Las próximas semanas serán clave para evaluar la evolución del jugador y definir una fecha tentativa de regreso a los entrenamientos grupales. Aunque el plazo inicial es de 10 semanas, el retorno dependerá de su respuesta física y de los informes médicos periódicos.

Mientras tanto, Patrick Dorgu seguirá de cerca la actividad de su equipo desde fuera del campo, con la meta clara de volver más fuerte. La lesión marca una pausa obligada, pero no altera el objetivo del futbolista de retomar su nivel y continuar consolidándose una vez que reciba el alta médica.

Partido del Manchester United vs Arsenal l AP
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup