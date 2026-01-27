Manchester United pierde a Patrick Dorgu por lesión

La lesión de Patrick Dorgu encendió las alarmas en el Manchester United luego de confirmarse que el futbolista estará fuera de actividad durante aproximadamente 10 semanas, un periodo que lo marginará de una parte clave de la temporada. La noticia fue dada a conocer por Laurie Whitwell.

Dorgu, quien venía mostrando un crecimiento constante y mayor protagonismo en el equipo, sufrió la lesión, durante un compromiso reciente, en el tendón de la corva. El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles gestos de dolor, lo que anticipaba un diagnóstico poco alentador.

De acuerdo con la información el futbolista danés deberá someterse a un proceso de recuperación que incluirá reposo, tratamiento médico y rehabilitación progresiva. El objetivo principal será evitar recaídas y garantizar que regrese en óptimas condiciones físicas una vez concluido el periodo estimado de baja.

Patrick Dorgu l AP

Baja sensible

La ausencia de Dorgu representa un golpe sensible para el equipo, especialmente por su aporte en intensidad, versatilidad y despliegue físico. Su baja obligará al cuerpo técnico a replantear variantes tácticas y a recurrir a opciones alternativas para cubrir su posición durante las próximas semanas.

Desde el entorno del club se ha pedido paciencia y respaldo para el jugador, destacando que la prioridad es su salud a largo plazo. Asimismo, se confía en que el resto de la plantilla pueda responder de manera positiva ante este contratiempo y mantener el nivel competitivo en los compromisos venideros.

En el plano personal, la lesión supone un freno momentáneo en la proyección de Patrick Dorgu, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, personas cercanas al futbolista aseguran que su mentalidad es fuerte y que ya está enfocado en cumplir cada etapa de la recuperación.

¿Habrá otra evaluación médica?

Las próximas semanas serán clave para evaluar la evolución del jugador y definir una fecha tentativa de regreso a los entrenamientos grupales. Aunque el plazo inicial es de 10 semanas, el retorno dependerá de su respuesta física y de los informes médicos periódicos.

Mientras tanto, Patrick Dorgu seguirá de cerca la actividad de su equipo desde fuera del campo, con la meta clara de volver más fuerte. La lesión marca una pausa obligada, pero no altera el objetivo del futbolista de retomar su nivel y continuar consolidándose una vez que reciba el alta médica.