Futbol

¡Frenan al líder! Exjugadora de América comanda empate de Juárez ante las Águilas

Aisha Solórzano, Dayana Martin y Liliana Mercado en festejo de gol ante América | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:46 - 05 febrero 2026
Las Bravas aprovecharon la localía para rescatar un punto en casa contra las de Coapa

Empata y adiós al liderato. Después de dos goleadas consecutivas en casa y con cuatro victorias al hilo, América no pudo extender la racha y por segunda ocasión en el Clausura 2026, empató como visitante en la frontera. En la Jornada 2 igualó sin goles ante Tijuana y ahora no pasó del 1-1 contra FC Juárez.

Fue Dayana Martin, quien llegó a la Liga MX Femenil gracias al equipo azulcrema, quien hizo el tanto que dividió puntos en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Con ello, las Águilas cayeron del primer puesto al tercero, pues Toluca y Chivas sí ganaron su respectivo partido de la Jornada 7 para tomar ventaja.

Grace Asantewaa y Gabriela García disputan el balón en el partido en el Estadio Olímpico Benito Juárez | IMAGO 7
En cuanto a las Bravas, aunque el empate no les permitió meterse en zona de Liguilla -por la diferencia de goles con Tigres y Cruz Azul- sí las mantiene en la pelea. Sin embargo, todavía tienen que esperar a los resultados de Tijuana y Mazatlán, que juegan este viernes y pueden superarlas con un triunfo.

Así fue el empate entre Juárez y América

Tras un servicio largo por la banda izquierda, Scarlett Camberos encaró a Mónica Rodríguez, que hizo una buena cobertura pero se mantuvo pasiva, esperando el pase o centro de la jugadora azulcrema. La capitana de las Águilas aprovechó la falta de presión y una vez dentro del área sacó un tiro cruzado que sorprendió a Emily Alvarado al minuto 32.

Jana Gutiérrez felicita a Scarlett Camberos por su gol contra Juárez | IMAGO 7
Pero Juárez respondió y poco antes del descanso emparejó los cartones. Dayana Martin, que ya había lanzado un par de advertencias previamente con la presión alta, le robó el balón a Chidinma Okeke en la salida y definió entre las piernas de Sandra Paños al minuto 45; fue su segundo gol en el torneo y el número 11 desde que está con las Bravas.

Martin llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2024, con altas expectativas en el Nido, pues en el futbol colegial estadounidense la consideraban una de las grandes promesas y llegó tras la baja de Alison González, que regresó a Tigres. Sin embargo, no logró consolidarse y solo estuvo un torneo en Coapa, en el cual disputó 285 minutos en 13 partidos y sin goles.

Jugadoras de FC Juárez felicitan a Dayana Martin por su gol ante América | IMAGO 7
Con Juárez se ha convertido en una pieza importante en el ataque. Y aunque apenas ha marcado 11 goles, es una cifra que la tiene empatada con Blanca Solís como la cuarta máxima anotadora en la historia del conjunto fronterizo.

¿Cuándo es el siguiente compromiso de Juárez y América?

Para la Jornada 8, los dos equipos tendrán un desafío grande que enfrentar. La actividad comenzará en el Estadio Centenario, donde Cruz Azul recibirá a América en una edición más del Clásico Joven, en el cual las celestes ya han logrado un par de victorias importantes en sus últimos compromisos como local.

Las Bravas, por su parte, visitarán a Tigres en el Estadio Universitario, en un compromiso que puede marcar la diferencia con miras a clasificar a Liguilla. Curiosamente, las Amazonas enfrentaron a la Máquina este jueves, por lo que los cuatro clubes llegarán a la Jornada 8 con un importante desgaste físico.

