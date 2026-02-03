Imelda Tuñón anuncia acciones legales por video filtrado; se va contra el esposo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha declarado que emprenderá acciones legales amparándose en la Ley Olimpia tras la difusión no autorizada de un video privado. En la grabación, se le observa durante una acalorada discusión con su fallecido esposo.

La actriz ha señalado directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como la persona que presuntamente tenía en su poder el material audiovisual. Tuñón advirtió que procederá judicialmente por la divulgación sin su consentimiento.

Imelda Tuñón reaccionó a un video donde se está azotando contra el piso por la supuesta culpa de su esposo / FB: @imetunon

La respuesta de Tuñón en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Imelda Tuñón respondió a las preguntas de sus seguidores sobre la polémica grabación, en la que se le ve autolesionándose. Al ser cuestionada sobre por qué se mantuvo en una aparente situación de violencia, explicó: “Nos tenían restringidos a los 3, sí, incluido Julián, en muchos aspectos, no podía decirle a mi familia lo que pasaba”.

La cantante también se refirió al estado de salud de Julián Figueroa antes de su muerte, atribuyendo responsabilidades a Chacón. “El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias… primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, relató.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Javier Ceriani / Especial

Sobre las consecuencias legales de la filtración, fue contundente: “Ya estamos trabajando en eso, no solo es prueba de la violencia de Julián sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso”.

El contexto del video y la disputa familiar

Según la actriz, el video está “sacado de contexto” y es una “reacción a una violencia doméstica de Julián”. Afirmó tener pruebas y testigos para respaldar su versión.

Tuñón reconoció haber sido “mal informada” sobre quién debía custodiar el teléfono de su esposo tras su fallecimiento. “No sé qué otros videos de nuestra privacidad pueda soltar por ahí, pero creo que me puedo proteger con la Ley Olimpia”, concluyó.

Ime asegura que Marco Chacón es quien tiene en su poder el celular de Julián Figuera / FB: @MaribelGuardia

“Marco Chacón es el que tiene en posesión el teléfono de Julián, por lo cual además de revictimizarme se está utilizando material de manera ilícita y hay varias leyes que me respaldan”, añadió.

El material, difundido por el periodista Javier Ceriani, muestra a Tuñón golpeándose la cabeza contra el suelo mientras Figueroa la graba, advirtiendo que tiene pruebas para defenderse de posibles acusaciones. La publicación del video ha intensificado el conflicto mediático y legal entre Tuñón y la familia de su difunto esposo, sumándose a una serie de disputas que han surgido desde la muerte de Julián en 2023.

Imelda afirma que la Ley Olimpia la protege ante la difusión de sus videos / IG: @imetunon

¿En qué consiste la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas en México que sanciona la violencia digital. Castiga la difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona implicada, con penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión.