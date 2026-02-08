¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley

Cada año, al acercarse la segunda quincena de febrero, surge una duda común entre trabajadores y empleadores: ¿se paga completa esta quincena aunque el mes tenga menos días? La respuesta no depende del calendario, sino de lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el contrato laboral de cada persona.

La Ley Federal del Trabajo establece cómo se calcula el salario, independientemente del número de días del mes. / iStock

¿Por qué genera dudas el pago de la quincena de febrero?

Febrero es el único mes del año con 28 días en años comunes, y esa característica ha llevado a confusión sobre si el salario correspondiente a la segunda quincena se ajusta a 13 días en lugar de los tradicionales 15. Sin embargo, la clave para responder a esta pregunta está en cómo se pacta el salario en tu contrato laboral, no en los días que marca el calendario.

El monto del pago depende de cómo esté pactado el salario en el contrato laboral. / iStock

¿Cómo se decide si la quincena se paga completa?

1. Salario mensual dividido en quincenas La mayoría de las personas que trabajan formalmente reciben un salario mensual que se paga en dos exhibiciones quincenales. En estos casos: La quincena se calcula como la mitad del salario mensual , sin importar si febrero tiene 28 días o si otros meses tienen 30 o 31.

La LFT permite esta forma de salario y no obliga a ajustar el monto por el número de días del mes. Esto significa que si tu contrato establece un sueldo mensual fijo, la segunda quincena de febrero debe pagarse completa igual que cualquier otra quincena. 2. Salario por día u hora trabajada Si tu contrato establece que cobras por día trabajado o por horas, la situación es distinta: En este caso, el monto depende directamente del tiempo en que efectivamente prestaste servicio en el periodo.

Por ejemplo, si trabajas por jornada o por horas, y sólo se laboran 13 días en la quincena de febrero, el pago será proporcional a esos días trabajados. Este escenario es común en trabajos temporales, por obra o con base en horas.

Trabajadores con salario mensual suelen recibir su quincena completa, aun en febrero. / iStock

Qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto

La LFT no fija una regla automática que reduzca o aumente los pagos según los días del mes, sino que establece en su Artículo 83 que el salario puede fijarse por unidad de tiempo —como mensual— o por otras formas pactadas entre trabajador y patrón. Por ese motivo, cuando el salario es mensual, el pago quincenal se mantiene constante incluso si el mes tiene menos días.