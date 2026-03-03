Verificación de edad requerida
Furia por Antonio Rüdiger: "¡Podría haberle roto la mandíbula!"
El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha sido duramente criticado por un rodillazo en la cara a un jugador del Getafe, una falta que los árbitros no sancionaron. Su equipo perdió el partido contra el Getafe por 0-1 y se encuentra a 4 puntos del líder, el Barcelona.
¡En el minuto 27 del partido en el "Bernabéu", el Real Madrid debería haberse quedado con diez! Sin embargo, Rüdiger se libró increíblemente de una tarjeta roja clara después de golpear con la rodilla en la cara a Diego Rico, del Getafe.
Exárbitro FIFA Pérez Burrull: "¡Antonio Rüdiger debió ser expulsado!"
Rico permaneció tendido en el suelo, sujetándose la cabeza, pero el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz hizo una señal para que el juego continuara. ¡Ni siquiera el VAR intervino! La falta de reacción de los encargados del partido provocó vehementes protestas por parte de los visitantes, pero fue en vano.
Aunque es imposible decir si Rüdiger golpeó intencionadamente a su adversario con tanta brutalidad, el especialista del diario Marca, el exárbitro FIFA Pérez Burrull, considera que "esta es una acción que debería haber sido revisada por el VAR. En mi opinión, el defensa del Real Madrid debería haber sido expulsado por golpear a Rico en la cara con la rodilla".
Periodista de Cadena Ser: "Antonio Rüdiger no fue expulsado porque los árbitros están mal preparados"
Y no es el único que critica al internacional alemán. El periodista Juanma Castaño, de "Tiempo de Juego", también se mostró escandalizado: "¡Una de las faltas más brutales que he visto en mi vida!".
Y Antonio Romero, de la Cadena Ser, reaccionó aún más duramente: "No fue expulsado porque los árbitros están muy mal preparados. Muñiz Ruiz no tiene el nivel necesario para arbitrar en La Liga". Y otro periodista, Dani Garrido, exclamó tras revisar la jugada: "Rüdiger podría haberle roto la mandíbula".
No es la primera vez que el defensa de 33 años se arriesga con intervenciones que superan el límite del reglamento. Es también una de las razones por las que el Real Madrid no le ha renovado hasta ahora el contrato que expira en verano y tiende más bien a dejarlo marchar libre.