Contra

¿Hollywood Arts chilango? CDMX anuncia la creación de la Universidad de las Artes

La Universidad de las Artes tendrá capacidad para recibir a miles de estudiantes interesados en el ámbito creativo. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:53 - 28 enero 2026
La Ciudad de México presentó un nuevo proyecto educativo que busca formar a futuras generaciones de artistas: una universidad pública, gratuita y sin examen de admisión dedicada a las artes

La CDMX quiere convertirse en el semillero de las próximas estrellas del arte. El Gobierno capitalino anunció la creación de la Universidad de las Artes, una nueva institución pública que ofrecerá formación profesional en distintas disciplinas artísticas, con acceso gratuito y sin examen de admisión.

El anuncio se realizó el pasado martes 27 de enero, cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, firmó el decreto que da inicio formal a este proyecto educativo que busca ampliar las oportunidades para jóvenes con vocación artística.

La CDMX anunció la creación de la Universidad de las Artes, una nueva opción pública para formarse en disciplinas artísticas. / iStock

¿Qué es la Universidad de las Artes de la CDMX?

La Universidad de las Artes será una institución de educación superior enfocada en disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción artística y conservación, entre otras. El objetivo es claro: que estudiar artes no sea un privilegio, sino un derecho. Por eso, el modelo será público, gratuito y sin examen de admisión, una alternativa para quienes históricamente han encontrado pocas opciones para profesionalizar su talento creativo.

La Universidad de las Artes ofrecerá licenciaturas en áreas como teatro, música, danza y artes audiovisuales. / iStock

¿Dónde estará y cómo funcionará?

La nueva universidad se construirá en Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un espacio que será resignificado como punto de encuentro cultural y educativo. El proyecto contempla una inversión de 390 millones de pesos y tendrá capacidad para recibir hasta 4 mil estudiantes, quienes podrán formarse en 19 licenciaturas distribuidas en distintos campos artísticos. Las carreras tendrán una duración aproximada de cuatro años.

Con esta iniciativa, la CDMX refuerza su papel como uno de los principales centros culturales del país. / Gobierno de la Ciudad de México

¿Por qué importa este proyecto cultural?

De acuerdo con las autoridades, la Universidad de las Artes responde a la creciente demanda de espacios educativos para artistas y creadores, además de fortalecer a la CDMX como uno de los principales referentes culturales del país. La apuesta es que el arte no sólo se quede en el escenario o el museo, sino que se reconozca como una herramienta social, económica y cultural capaz de transformar comunidades.

El nuevo proyecto educativo será gratuito y no aplicará examen de admisión. / iStock
