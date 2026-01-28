Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SAID Edomex 2026: requisitos, fechas y cómo hacer la preinscripción escolar

El proceso de preinscripción SAID 2026 en el Edomex se realiza completamente en línea y es gratuito. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:12 - 28 enero 2026
El Gobierno del Estado de México ya publicó la convocatoria del SAID 2026

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 del Estado de México (Edomex) ya abrió su convocatoria oficial para que las familias comiencen el registro en línea de niñas y niños que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2026–2027. El trámite es gratuito y se realiza exclusivamente por internet desde el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Madres, padres y tutores deben registrar a sus hijas e hijos en el sistema SAID para el ciclo escolar 2026–2027. / iStock

¿Cuándo inicia y termina la preinscripción SAID 2026?

La preinscripción SAID 2026 empezará el 9 de febrero de 2026 y estará disponible hasta el 20 de marzo de 2026. Este proceso se organiza por nivel educativo y conforme a la letra inicial del primer apellido de la estudiante o estudiante, para evitar saturación del sistema y que cada familia ingrese en la fecha que le corresponde.

El registro SAID 2026 aplica para ingreso a preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del Edomex. / iStock

Fechas generales por nivel

  • Preescolar (1°, 2°, 3°): del 9 al 20 de febrero de 2026.

  • Primaria (1° grado): del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026.

  • Secundaria: del 9 al 20 de marzo de 2026.

Para saber el día exacto que te toca según la letra del apellido, revisa el calendario oficial que publica SAID en el portal del Edomex.

¿Qué documentos necesitas para hacer la preinscripción?

Antes de iniciar el trámite en línea, debes tener a la mano:

  • CURP de la niña o niño aspirante.

  • Acta de nacimiento del aspirante.

  • Correo electrónico activo de la madre, padre o tutor que realiza el proceso.

  • Lista de hasta cinco escuelas cercanas al domicilio, con municipio, colonia o localidad donde se ubican.

El registro se hace desde una computadora para poder descargar e imprimir el comprobante de preinscripción, que necesitarás al consultar los resultados más adelante.

El registro se hace por computadora. / iStock

Requisitos según el nivel escolar

Cada grado tiene un rango de edad mínima que debe cumplirse al 31 de diciembre de 2026:

  • Preescolar: de 3 a 5 años (primer, segundo y tercer grado).

  • Primaria (1° grado): estudiantes con 6 años cumplidos a esa fecha.

  • Secundaria: quienes completan la primaria y desean continuar su educación. Las enlistas completas de escuelas participantes están disponibles en el catálogo oficial del SAID.

¿Cuándo se publican los resultados?

Los resultados de la asignación de lugares se darán a conocer el 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México. Además, el listado en cada escuela participante se publicará el 3 de agosto de 2026.

Los resultados del SAID 2026 se publicarán en línea y también en los planteles participantes. / iStock
