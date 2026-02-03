Pro Bowl 2026: ¿cómo será la edición de este año?

Justo antes de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks definan al campeón en el Super Bowl LX en Santa Clara, California, la NFL celebrará una edición especial de los Pro Bowl Games 2026 en la bahía. El evento, que se llevará a cabo el martes previo al gran partido, abandona el formato tradicional para centrarse en el flag football y una serie de desafíos de habilidades en un recinto interior más íntimo.

Este cambio, vigente desde 2023, tiene como objetivo principal proteger la integridad física de los jugadores y, al mismo tiempo, ofrecer un espectáculo atractivo durante la semana más importante del calendario de la liga. No obstante, como es habitual, el evento estará condicionado por ausencias significativas, especialmente de los jugadores que participarán en el Super Bowl y aquellos que han declinado la invitación por motivos médicos.

Los Seahawks, que lideran la liga con seis jugadores seleccionados, no contarán con ninguno de sus representantes, ya que estarán concentrados en el Juego Grande. Por parte de los Patriots, el mariscal de campo Drake Maye y el esquinero Christian González, ambos elegidos inicialmente, tampoco participarán por la misma razón.

Shedeur Sanders entrenando en el Tazón de los Profesionales | AP

Leyendas al mando y una sede conectada al Super Bowl

Para dirigir a las conferencias, la NFL ha recurrido a dos figuras emblemáticas de los San Francisco 49ers. Steve Young, histórico mariscal de campo, estará al frente de la AFC, mientras que el legendario receptor Jerry Rice comandará a la NFC.

Estrellas confirmadas a pesar de las bajas

Aunque las ausencias son notables, el Pro Bowl 2026 reunirá a una gran cantidad de talento. La Conferencia Americana contará con la presencia de estrellas como Josh Allen, Justin Herbert, Ja'Marr Chase, Jonathan Taylor, Travis Kelce y Myles Garrett, si bien algunos de ellos podrían ser sustituidos a última hora.

Trent Williams entrenando en el Tazón de los Profesionales | AP

En la Conferencia Nacional, el ataque estará liderado por jugadores de la talla de Christian McCaffrey, Puka Nacua, Amon-Ra St. Brown, Bijan Robinson y Dak Prescott. En el costado defensivo, destacan nombres como Micah Parsons, Aidan Hutchinson y Budda Baker.

A continuación, se presenta la lista completa de los jugadores seleccionados para ambas conferencias.

AFC

Ofensiva: Shedeur Sanders, Joe Flaco,Joe Burrow, Tyler Warren, Dalton Kincaid, Tee Higgins, Ja'Marr Chase, Nico Collins, Courtland Sutton, Jonathan Taylor, James Cook,De'Von Achane, Patrick Ricard, Dion Dawkins, Garett Boller, Trey Smith, Creed Humphrey, Tyler Linderbaum

Defensiva: Will Anderson Jr, Jeffery Smmons, Zach Allen, Nik Bonitto, T.J Watt, Tuli Tuipulotu, Devin Lloyd, Roquan Smith, Azeez Al Shaair, Derek Stingley Jr, Patrick Surtain II, Denzel Ward, Kamari Lassiter, Kyle Hamilton, Derwin James, Calen Bullock

Equipos especiales: Jordan Stout, Cameron Dicker, CHimere Dike, Ben Skowronek, Ross Matiscik

Dak Prescott entrenando en el Tazón de los Profesionales | AP

NFC

Ofensiva: Jalen Hurts, Dak Prescott, Jared Goff, Puka Nacua, George Pickens, CeeDee Lamb, Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey, Bjan Robinson,Kyle Juszczyk, Trey McBride, Jake Ferguson, Penei Sewell, Trent Williams, Tyler Smith, Joe Thuney, Chris Lindstorm, Drew Dalman, Cam Jurgens.

Defensiva: Aidan Hutchinson, Quinnen Williams, Brian Burns,Jared Verse, Byron Young, Jack Campbell, Zack Baun, Jaycee Horn, Cooper DeJean, Keisean Nixon, Nahshon Wright, Kevin Byard, Antoine Winfield,Budda Baker

Equipos especiales: Tress Waym Brandon Aubrey, Rashid Shaheed, Luke Gifford, Jon Weeks