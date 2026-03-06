Verificación de edad requerida
¡Nueva faceta como empresario! Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario de LAFC
Carlos Vela pasó de vestir en el campo de juego la jersey de Los Angeles FC a convertirse en un inversionista para el equipo. El mexicano se convierte en el tercer inversionistas de un grupo amplio de empresarios y ex deportistas que se asocian con el club angelino.
A parte de Carlos Vela, otro directivo que vendió su participación al club de Los Angeles fue el dueño de los Brooklyn Nets Joao Tsai, quien también obtuvo derechos de inversionista minoritario.
El medio de comunicación Sportico fue el primero en anunciar la incorporación de Carlos Vela con una participación del 6% en las acciones igual que otros directivos y leyendas del deporte internacional no solamente del futbol. Magic Johnson, exbasquetbolista de los LA Lakers y el actor Will Ferrell destacan.
La etapa de Carlos Vela en LA FC
Tras un paso exitoso en la Real Sociedad y ya en el final de su carrera, Carlos Vela optó por fichar en la MLS con Los Angeles Futbol Club, todavía disfrutando de sus últimos años como profesional.
Con el conjuto californiano ganó la Copa de la MLS en el año 2022 y ganó el premio del MVP de la liga en 2019 con lo que se retiró del futbol como uno de los jugadores más queridos y respetados en la historia del club. Vela anotó 93 goles visitiendo la jersey LA FC