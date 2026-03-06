Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Nueva faceta como empresario! Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario de LAFC

Carlos Vela explica porque es importante el Mundial en México | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 09:14 - 06 marzo 2026
El mexicano ahora invertirá acciones en el club al cual dedicó la parte final de su carrera como futbolista profesional

Carlos Vela pasó de vestir en el campo de juego la jersey de Los Angeles FC a convertirse en un inversionista para el equipo. El mexicano se convierte en el tercer inversionistas de un grupo amplio de empresarios y ex deportistas que se asocian con el club angelino.

A parte de Carlos Vela, otro directivo que vendió su participación al club de Los Angeles fue el dueño de los Brooklyn Nets Joao Tsai, quien también obtuvo derechos de inversionista minoritario.

LA FC en un partido de Concacaf Champions Cup l MexSport

El medio de comunicación Sportico fue el primero en anunciar la incorporación de Carlos Vela con una participación del 6% en las acciones igual que otros directivos y leyendas del deporte internacional no solamente del futbol. Magic Johnson, exbasquetbolista de los LA Lakers y el actor Will Ferrell destacan.

La etapa de Carlos Vela en LA FC
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Carlos Vela fue el jugador mas querido de LA FC | MEXSPORT

Tras un paso exitoso en la Real Sociedad y ya en el final de su carrera, Carlos Vela optó por fichar en la MLS con Los Angeles Futbol Club, todavía disfrutando de sus últimos años como profesional.

Carlos Vela vistiendo la jersey de México | MEXSPORT

Con el conjuto californiano ganó la Copa de la MLS en el año 2022 y ganó el premio del MVP de la liga en 2019 con lo que se retiró del futbol como uno de los jugadores más queridos y respetados en la historia del club. Vela anotó 93 goles visitiendo la jersey LA FC

