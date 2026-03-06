Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Finalissima: Jugadores de Selección Española exigen no ir a jugar a Qatar
Los recientes ataques militares por parte de Israel y Estados Unidos tanto a Irán como a otros países de Medio Oriente han paralizado las actividades deportivas y culturales en dicho territorio. Los recientes bombardeos de igual manera han cobrado la vida de miles de personas.
Alí Jamenei, el tercer presidente de Irán desde 1989 fue asesinado por ataques militares estadounidenses e israilitas lo que ha provocado una ambiente de tensión y peligro en territorio iraní.
Por dicho acontecimientos y la tensión creciente del conflicto. Las Asosiación de Futbolistas Españoles mandó un comunicado expresar su postura de no ir a jugar a Qatar en vista de la seguridad y protección de los futbolistas.
La AFE incita en dicho comunicado tanto a UEFA como a Conmebol a tomar acciones y cambiar la sede del partido argumentando que ningún evento deportivo debe realizarse en una zona de guerra.
¿Qué decía el comunicado expedido por AFE?
Dicho organismo de futbolista determinó el reciente partido de clasificación a la Copa del Mundo Femenil entre Ucrania y España en Turquía , una zona quye igualmente está siendo afectada por los conflictos bélicos.
Luis de la Fuente, actual entrenador de la Selección Masculina de España, señaló de igual forma que lo más lógico es cambiar de sede. Sin embargo, UEFA anunció que será hasta fin de la próxima semana cuando se tome una decisión.
Muchos lugares pueden convertirse en objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo podría cerrarse de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada.
Te puede interesar