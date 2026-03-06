Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard

Jesse Lingard con la Selección de Inglaterra | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:58 - 06 marzo 2026
El atacante inglés llega a Brasil tras su paso por Corea del Sur con contrato hasta finales de 2026 con opción a extender

El mercado internacional sigue dando sorpresas y ahora fue el turno de Sudamérica. El histórico club brasileño Corinthians anunció oficialmente el fichaje del delantero inglés Jesse Lingard, quien llega como agente libre tras su paso por el futbol asiático en el equipo del FC Seoul.

Jesse Lingard como jugador del West Ham United de la Premier League | AP

A través de un comunicado oficial, el club paulista confirmó la incorporación del atacante de 33 años, quien firmó un contrato que lo vincula con el equipo hasta finales de 2026. Además, el acuerdo incluye una cláusula de renovación automática hasta 2027 en caso de que el jugador cumpla con ciertos objetivos establecidos en su contrato.

Lingard se encontraba sin equipo desde diciembre pasado, luego de finalizar su etapa con el club surcoreano FC Seoul. Tras varios meses como agente libre, el futbolista inglés decidió aceptar el reto de continuar su carrera en el futbol brasileño.

¿Cuándo podría debutar Jesse Lingard con Corinthians?

El exjugador del Manchester United ya se encuentra entrenando con el plantel del Corinthians y está a disposición del entrenador Dorival Júnior, por lo que podría debutar próximamente en la liga brasileña si el técnico considera que está en condiciones físicas y futbolísticas.

Lingard buscará recuperar protagonismo en una liga competitiva como la brasileña, donde el Corinthians pretende reforzar su ataque con experiencia internacional. Su llegada también ha generado expectativa entre los aficionados del Timão, que esperan que el inglés aporte creatividad y goles.

Jesse Lingard a punto de disparar a puerta con el West Ham United de la Premier League | AP

Una carrera marcada por su paso por el Manchester United

Durante su carrera, Jesse Lingard se formó y brilló en el Manchester United, club con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, incluyendo títulos nacionales y participaciones destacadas en torneos europeos.

Además de su etapa en Old Trafford, el atacante también militó en equipos como Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United y Nottingham Forest. Asimismo, formó parte de la selección inglesa que disputó la Copa Mundial de Rusia 2018, consolidándose como uno de los jugadores más reconocidos de su generación.

Jesse Lingard en su última temporada con el West Ham United | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

