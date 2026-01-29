¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal

Julián Quiñones sigue brillando y mantuvo su gran racha en el futbol de Arabia y anotó un gol en el empate 2-2 entre Al-Qadsiah y Al-Hilal, líder del campeonato.

El delantero mexicano anotó el segundo gol de su equipo al minuto 76 luego de un cabezazo preciso en un tiro de esquina.

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN

Con esta anotación, Quiñones anotó en la liga saudí por octavo partido consecutivo, consolidándose como uno de los elementos más importantes de su equipo y del torneo.

Además, llegó a 17 goles en la campaña, cifra que lo coloca en segunda posición del campeonato de goleo, solo por debajo de Ivan Toney (18) del Al-Ahli.

Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN

Empate que da impulso

El marcador del partido se abrió en los primeros minutos gracias a un gol olímpico de Rubén Neves, aunque a Al-Hilal le duró poco el gusto, pues Nahitan Nández firmó el empate instantes después.

En el complemento, Quiñones remontó para los locales, aunque al final la pizarra se emparejó tras un golazo de Al-Dawsari en tiempo agregado.

Julián connects with Musab’s corner to give us the lead 🚀#AlQadsiahAlHilal | #RoshnSaudiLeague

pic.twitter.com/My0SEvzQny — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) January 29, 2026

Con este resultado, Al-Qadsiah se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación con 40 puntos, a solo seis de la cima, que mantuvo Al-Hilal.