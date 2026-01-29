Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

CAF impone duras sanciones a Senegal y Marruecos tras caos en la Final de la Copa Africana

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Esteban Gutiérrez 10:50 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La confederación suspendió a varios elementos e impuso multas a las federaciones

Luego de los altercados que mancharon la Final de la Copa Africana de Naciones, la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha hecho públicas las sanciones y multas para las selecciones de Senegal y Marruecos.

Detalles de las sanciones

Mediante un comunicado oficial, la CAF detalló las consecuencias disciplinarias tras un exhaustivo análisis de los incidentes ocurridos durante la final del torneo continental.

Para Senegal, la selección campeona, las medidas son severas. Su director técnico, Pape Thiaw, ha sido suspendido por cinco partidos en competiciones de la CAF por "violación de los principios del Código Disciplinario", además de recibir una multa personal de 100 mil dólares.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Por su parte, los jugadores Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr se enfrentan a una suspensión de dos partidos cada uno; la Federación de Futbol de Senegal también deberá abonar una multa de 300 mil dólares por la conducta antideportiva de su equipo.

En el lado marroquí, la estrella del PSG, Achraf Hakimi, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión, con un tercero bajo estudio. Su compañero Ismaila Saibari no podrá jugar durante los próximos tres encuentros.

La Federación Real Marroquí de Futbol ha sido multada con un total de 300 mil dólares, de los cuales 200 mil corresponden al comportamiento inapropiado de los recogepelotas y 100 mil a las acciones de sus jugadores.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

¿Qué pasó en la Final de la Copa Africana?

El partido decisivo estuvo marcado por la tensión, conatos de pelea e incluso acusaciones de brujería, pero la situación se descontroló en los minutos finales, cuando se señaló un penalti a favor de Marruecos, que posteriormente fallaría Brahim Díaz, desatando el caos en el campo.

Finalmente, la CAF desestimó la petición de Marruecos de dar el partido por perdido a Senegal, a pesar de que estos abandonaron momentáneamente el terreno de juego antes del lanzamiento del penalti. Con esta decisión, el título de campeón de la Copa Africana de Naciones se mantiene en manos de Senegal.

Últimos videos
Lo Último
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
12:35 Autos híbridos perderán beneficios en CDMX y Edomex ¿Ahora sí les toca Hoy No Circula?
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
Futbol
29/01/2026
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas