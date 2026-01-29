Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham

Kolo Muani sufrió accidente en su Ferrari | X: TeleFootball
Kolo Muani sufrió accidente en su Ferrari | X: TeleFootball
Esteban Gutiérrez 12:35 - 29 enero 2026
El delantero francés no resultó herido y pudo disputar sin complicaciones el juego contra Eintracht Frankfurt

El delantero francés, Randal Kolo Muani, se vio involucrado en un fuerte accidente de tráfico este miércoles mientras se dirigía al aeropuerto de Stansted, horas antes de que el Tottenham viajara a Alemania para enfrentar al Eintracht Frankfurt en la Champions League.

El atacante de los Spurs se trasladaba hacia la terminal aérea después del entrenamiento, cuando, según reportes de medios ingleses, se reventó el neumático delantero derecho de su Ferrari Purosangue, un vehículo valorado en aproximadamente 420 mil dólares euros.

Kolo Muani en el partido de Champions League contra Eintracht Frankfurt | AP
Kolo Muani en el partido de Champions League contra Eintracht Frankfurt | AP

La explosión de la llanta provocó que el coche perdiera el control, resultando en daños significativos. El parabrisas se agrietó, las bolsas de aire se desplegaron y la parte frontal del vehículo sufrió un impacto visible.

Wilson Odobert, compañero de equipo que viajaba en otro coche detrás de Kolo Muani, fue testigo del suceso y se detuvo de inmediato para auxiliar al delantero galo.

La prensa británica ha aclarado que en el accidente no hubo otros vehículos implicados y que no se produjo ninguna colisión entre los dos jugadores del Tottenham.

Kolo Muani sufrió accidente en su Ferrari | X: TeleFootball
Kolo Muani sufrió accidente en su Ferrari | X: TeleFootball

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador Thomas Frank se refirió a la situación, calificándola como un 'accidente menor' y confirmó que ambos jugadores estaban bien. Incluso, los dos fueron titulares y Kolo Muani anotó uno de los goles de la victoria.

En redes sociales, circulan varios fotografías que captan el estado en el que quedó el auto luego del incidente.

