¡Mini Messi! La curiosa felicitación de Allan Saint-Maximin a Zendejas por su cumpleaños

La relación entre Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que el futbolista francés, ahora en Lens, dedicara un mensaje especial al atacante del CF América con motivo de su cumpleaños. La felicitación, breve pero cargada de afecto, dejó ver la cercanía que existe entre ambos jugadores pese a la distancia y los distintos rumbos que hoy siguen en sus carreras.

A través de sus historias, Saint-Maximin escribió: “Te extraño, mi hermano. Disfruta tu día, Mini Messi”, palabras que rápidamente llamaron la atención de los aficionados. El apodo no pasó desapercibido y fue interpretado como una muestra de admiración hacia la calidad técnica y el estilo de juego de Zendejas, uno de los hombres más desequilibrantes del conjunto azulcrema.

Zendejas celebra su gol ante Rayados | MEXSPORT

Una buena relación de compañerismo

El mensaje del francés fue replicado por seguidores de ambos futbolistas, quienes recordaron la buena relación que han construido dentro y fuera de la cancha. Aunque no comparten vestidor actualmente, la interacción dejó claro que el vínculo personal se mantiene intacto y que existe un respeto mutuo más allá del ámbito profesional.

Saint-Maximin con América ante Santos Laguna l IMAGO7

Para Zendejas, la felicitación llegó en un momento especial, ya que atraviesa una etapa de madurez futbolística con el América, consolidándose como pieza clave en el esquema del equipo. Su regularidad, desborde y capacidad para aparecer en momentos importantes lo han colocado como uno de los referentes del club en los torneos recientes.

¿Mini Messi?

El apodo de “Mini Messi”, utilizado por Saint-Maximin, generó debate y bromas entre los aficionados, pero también reconocimiento al talento del atacante mexicoestadounidense. Si bien las comparaciones siempre resultan delicadas, el mensaje fue tomado como un gesto amistoso y cariñoso, más que como una etiqueta futbolística formal.

Saint-Maximin, conocido por su personalidad carismática y su cercanía con otros futbolistas, ha utilizado en varias ocasiones las redes sociales para expresar apoyo y afecto a compañeros y amigos. Esta vez no fue la excepción, reforzando la imagen de camaradería que suele proyectar fuera del terreno de juego.

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

Cabe mnecionar, que Allan Saint-Maximin se ha vuelto uno de los enemigos número 1 de la afición americanista debido a su salida repentina de la institución y por lo poco mostrado dentro del terreno de juego cuando llegaba con gran expectación.