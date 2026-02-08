INEGI revela que beber alcohol en calles es la principal conducta antisocial en México

El consumo de alcohol en calles y espacios públicos es la conducta antisocial que más presencia tiene en México, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este comportamiento supera a otras problemáticas como robos, vandalismo o venta de drogas, de acuerdo con la percepción ciudadana.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana mide la percepción ciudadana sobre conductas antisociales en las principales ciudades del país./ Pixabay

La medición correspondiente al cuarto trimestre de 2025 señala que 59.7 % de la población de 18 años y más afirmó haber observado consumo de alcohol en la vía pública cerca de su vivienda. Esta cifra coloca a esta conducta como la más común entre las situaciones antisociales reportadas en entornos urbanos del país.

En segundo lugar se encuentran los robos o asaltos, con 48.3 %, mientras que la venta o consumo de drogas ocupa el tercer sitio con 40.3 %. Estos datos reflejan que el consumo de alcohol en espacios públicos es percibido con mayor frecuencia que delitos tradicionalmente asociados con la inseguridad.

¿Qué revela la percepción ciudadana sobre el consumo de alcohol en la vía pública?

El hecho de que el consumo de alcohol encabece la lista de conductas antisociales refleja su alta visibilidad en espacios comunes como calles, parques y banquetas. Aunque no siempre está vinculado a delitos graves, su presencia constante puede afectar la convivencia vecinal y la percepción de orden en las comunidades.

El consumo de alcohol en calles supera a robos y venta de drogas como la conducta antisocial más frecuente en México./ Pixabay

De acuerdo con el INEGI, este tipo de comportamientos influyen directamente en la sensación de inseguridad, ya que suelen asociarse con ruido excesivo, basura, altercados y conflictos entre vecinos, especialmente durante horarios nocturnos o fines de semana.

El reporte también muestra variaciones en otras conductas entre trimestres, como incrementos en la percepción de disparos frecuentes con armas de fuego, mientras que algunas problemáticas registraron ligeras disminuciones. Esto permite identificar cambios en el entorno urbano y ajustar estrategias de atención.