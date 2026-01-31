¡Se queda! Juan Manuel Sanabria no irá a la MLS tras renovación atractiva del Atlético San Luis

Finalmente, Atlético San Luis logró retener a Juan Manuel Sanabria luego de que el futbolista uruguayo tenía todo preparado, e incluso se despidió de sus compañeros, para viajar a Estados Unidos y firmar con el Real Salt Lake de la MLS.

Sanabria, jugador del Atlético San Luis l IMAGO7

Un día de mucho movimiento se gestó en el seno potosino después de que la salida de su capitán parecía inminente; sin embargo, de acuerdo a Carlos Ponce, la directiva reaccionó con una renovación que incluía un mejor contrato y mejores condiciones laborales para la permanencia de una de las figuras del equipo.

Sanabria estaba destinado para enrolarse con el equipo de Utah en calidad de compra, gozando de un contrato que lo ‘brindaría’ por cuatro años y medio, es decir, hasta el final de la campaña del 2030 en el nuevo formato de la MLS.

Sanabria con compañeros l IMAGO7

¿Cuál ha sido su paso en Atlético San Luis?

Juan Manuel Sanabria llegó al Atlético de San Luis en el Clausura 2021 desde el Atlético de Madrid, esto como parte de la unión entre la franquicia de LaLiga y de la Liga MX. Dos años después de su arribo al balompié mexicano, los potosinos se hicieron de la carta completa del ‘Charrúa’.

Desde su llegada a México, el sudamericano destacó por su gran control de balón, además de una basta visión de campo y una gran colocación en la ofensiva del equipo, por lo que llamó la atención de varios clubes de la liga, uno de ellos y el más interesado, las Águilas del América.

Sanabria en juego ante Xolos l IMAGO7

¿Esperará al América?

Cabe recordar, que Sanabria sonó fuertemente para llegar a Coapa; sin embargo, al final se terminó por caer toda la negociación ante una posible llegada de cara al pasado Apertura 2025 quien pese a ser pedido por el técnico, este no convenció al entorno del uruguayo.

André Jardine (quien fue su entrenador en su llegada al equipo) pidió en repetidas ocasiones al cuadro de Coapa traer al mediocampista uruguayo. Desafortunadamente para el técnico brasileo, un sin fin de ‘trabas’ y el deseo del futbolista por volver al viejo continente, evitaron que volvieran a reunirse en la CDMX.