Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se queda! Juan Manuel Sanabria no irá a la MLS tras renovación atractiva del Atlético San Luis

Sanabria en la cancha del Volcán l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:24 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El uruguayo tenía todo preparado para fichar con el Real Salt Lake

Finalmente, Atlético San Luis logró retener a Juan Manuel Sanabria luego de que el futbolista uruguayo tenía todo preparado, e incluso se despidió de sus compañeros, para viajar a Estados Unidos y firmar con el Real Salt Lake de la MLS.

Sanabria, jugador del Atlético San Luis l IMAGO7

Un día de mucho movimiento se gestó en el seno potosino después de que la salida de su capitán parecía inminente; sin embargo, de acuerdo a Carlos Ponce, la directiva reaccionó con una renovación que incluía un mejor contrato y mejores condiciones laborales para la permanencia de una de las figuras del equipo.

Sanabria estaba destinado para enrolarse con el equipo de Utah en calidad de compra, gozando de un contrato que lo ‘brindaría’ por cuatro años y medio, es decir, hasta el final de la campaña del 2030 en el nuevo formato de la MLS.

Sanabria con compañeros l IMAGO7

¿Cuál ha sido su paso en Atlético San Luis?

Juan Manuel Sanabria llegó al Atlético de San Luis en el Clausura 2021 desde el Atlético de Madrid, esto como parte de la unión entre la franquicia de LaLiga y de la Liga MX. Dos años después de su arribo al balompié mexicano, los potosinos se hicieron de la carta completa del ‘Charrúa’.

Desde su llegada a México, el sudamericano destacó por su gran control de balón, además de una basta visión de campo y una gran colocación en la ofensiva del equipo, por lo que llamó la atención de varios clubes de la liga, uno de ellos y el más interesado, las Águilas del América.

Sanabria en juego ante Xolos l IMAGO7

¿Esperará al América?

Cabe recordar, que Sanabria sonó fuertemente para llegar a Coapa; sin embargo, al final se terminó por caer toda la negociación ante una posible llegada de cara al pasado Apertura 2025 quien pese a ser pedido por el técnico, este no convenció al entorno del uruguayo.

André Jardine (quien fue su entrenador en su llegada al equipo) pidió en repetidas ocasiones al cuadro de Coapa traer al mediocampista uruguayo. Desafortunadamente para el técnico brasileo, un sin fin de ‘trabas’ y el deseo del futbolista por volver al viejo continente, evitaron que volvieran a reunirse en la CDMX.

Por ahora, Sanabria permanecerá en suelo potosino ante el interés de estos dos equipos que han sido lo más fuertes contendientes por adquirirlo, probablemente en un futuro el jugador pueda llegar al América y reencontrarse con Jardine y su excompañero Rodrigo Dourado.

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?