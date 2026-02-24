"No es muy inteligente": Carlos Sainz opinó sobre las críticas de Verstappen y Hamilton a las nuevas reglas

Una Fórmula E con esteroides. De esa tajante forma se refirió Max Verstappen a los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 a partir de la nueva reglamentación técnica. El neerlandés no se ha quedado solo y sus palabras han tenido eco en otros pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quienes también han cuestionado las modificaciones que tendrá la categoría este año.

Sin embargo, algo que tienen en común los tres es que son multicampeones del mundo y por ende pueden "darse el lujo" de hacer duras críticas a la F1 y a la FIA, una posición en la cual Carlos Sainz no se encuentra. Ya sea por el riesgo de alguna represalia o por genuino interés en ver cómo evoluciona la temporada, el piloto de Williams se resiste a dar un veredicto a una semana de que inicie la Temporada 2026.

Carlos Sainz, piloto de Williams, en la pretemporada en Bahréin | AP

"No me parece astuto tirar piedras contra nuestro propio tejado, especialmente para los que vivimos de esto. Si pasan cinco o seis carreras y no me gusta lo que veo, seré el primero en decirlo. Pero ahora lo que me pide el cuerpo es esperar", declaró el de Madrid, quien consideró que continuar con las constantes críticas solo puede provocar un círculo vicioso.

"Estoy a favor de las críticas que no son públicas, debemos decir a quienes dirigen el deporte si nos gusta conducir estos coches o no. Personalmente, nunca hablo mal de nuestro deporte en público, porque eso crea un círculo vicioso. Los periodistas lo usan, creen todo lo que dicen los pilotos, todos empiezan a criticar. Pero luego llega la primera carrera y se ve que todo está bien, así que prefiero esperar un poco", añadió.

Sainz también contestó a Hamilton

Por otra parte, respecto a los comentarios de Hamilton, quien el año pasado reemplazó a Sainz en Ferrari y quien declaró que con el nuevo reglamento los aficionados deberían sacar un título universitario para entenderlo, el español consideró que tampoco es tan complejo. "Yo no tengo título universitario, pero sí selectividad, y con eso me da para entenderlo bastante bien".

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL

¿Qué viene para Williams en la Fórmula 1?

En lo que Sainz sí tuvo una autocrítica mayor fue en la situación actual de su escudería. El año pasado, los de Grove sorprendieron y se quedaron con el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, por delante de Racing Bulls y Aston Martin, e incluso el piloto subió al podio en dos ocasiones: en el Gran Premio de Azerbaiyán y en el Gran Premio de Qatar.

No obstante, por ahora el panorama es incierto para Williams, que de hecho se perdió la primera parte de la pretemporada y no estuvo en el shakedown de Barcelona por retrasos en el desarrollo del monoplaza y se presentó en pista hasta Bahréin. "Las cosas no se han hecho bien y no hemos llegado preparados. El coche está muy verde, se puede mejorar en todo".

"Tal vez la fiabilidad sea lo único que se salva según lo visto en Bahréin, pero en todo lo demás hay que trabajar. Al final, todos los equipos vamos a traer muchísimas mejoras a lo largo de la temporada. Tal vez este sea el año con más desarrollo de los monoplazas en la historia de la Fórmula 1", finalizó el español, que tendrá algunas sesiones en el simulador antes del Gran Premio de Australia la próxima semana.