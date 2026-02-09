Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Bad Bunny se roba el show: El "Conejo Malo" opaca en números la gloria de los Seahawks en el Super Bowl LX

Bad Bunny marca el ritmo en el Super Bowl LX I AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:04 - 09 febrero 2026
El Show de Medio Tiempo fue cuatro veces más buscado que Seattle Seahawks, ganador del Super Bowl

El Super Bowl LX terminó con los Seattle Seahawks levantando su segundo trofeo Vince Lombardi tras derrotar con autoridad a los New England Patriots. Sin embargo, en la era de la viralidad, el marcador pasó a segundo plano. La mañana siguiente al "Súper Domingo" no pertenece a los tacleos ni a las estrategias de juego, sino al fenómeno global llamado Bad Bunny.

Mientras Seattle celebraba una victoria cómoda en el emparrillado, el mundo digital ardía con el espectáculo del medio tiempo. Lo que debía ser la coronación de una franquicia de la NFL se convirtió, para efectos prácticos, en el concierto más grande en la carrera de Benito Martínez Ocasio.

FENÓMENO EN CIFRAS

La disparidad de atención es abrumadora. Según datos de Google Trends, el interés de búsqueda por "Bad Bunny" cuadruplicó el volumen generado por los propios campeones, los "Seattle Seahawks". En un evento diseñado para el deporte, la cultura pop reclamó el trono con una audiencia estimada de 140 millones de espectadores.

UN SHOW MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

El show de medio tiempo no fue solo un repaso por sus éxitos globales; fue una declaración política y cultural que generó conversación en todos los estratos sociales. Los puntos clave que dominaron la narrativa fueron:

  • El mensaje social: El simbolismo detrás de su puesta en escena y las críticas sociales implícitas en sus visuales.

  • El vestuario: Un despliegue de moda que rompió esquemas tradicionales, convirtiéndose en tendencia instantánea.

  • Invitados y sorpresas: La aparición de figuras de primer nivel y la recreación de una "boda real" sobre el escenario del Super Dome.

SEATTLE: UN CAMPEÓN OPACADO POR BAD BUNNY

Resulta paradójico que, a pesar de la impecable actuación de los Seahawks, los titulares internacionales apenas dediquen espacio al análisis deportivo. La narrativa del "dominio de Seattle" ha quedado sepultada bajo una avalancha de memes, análisis de setlist y debates sobre la irreverencia del artista puertorriqueño.

Este Super Bowl LX confirma una tendencia creciente: el medio tiempo ya no es un intermedio, es el producto principal para una audiencia global que consume momentos, no solo partidos. Los Seahawks tienen el trofeo en sus vitrinas, pero Bad Bunny se quedó con el mundo.

