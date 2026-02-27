Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

León vs Necaxa: ¿Cuándo y donde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jornada 8 León vs Necaxa
Jorge Armando Hernández 07:06 - 27 febrero 2026
La Fiera recibe a los Rayos en casa y busca una nueva victoria en el Nou Camp tras derrotar a Santos la jornada pasada

León recibe a Necaxa en partido de la jornada 8 de Liga MX. El torneo Clausura 2026 se reanuda tras la suspensión debido a los actos violentos ocurridos en varias partes de la República Mexicana tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'.

Marcel Ruiz en el partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

'La Fiera' se llevó una victoria contundente ante Santos Laguna quien es hasta el momento el peor equipo de la competencia permaneciendo en el lugar 18 de la tabla general. Los esmeraldas no se complicaron mucho y se llevaron 3 puntos y un marcador 2-1.

Los Rayos del Necaxa llega al encuentro con una derrota 3-0 ante el actual campeón del futbol mexicano Toluca. Dos victorias y dos derrotas son los últimos resultados que acompañan a los de Fernando Gago.

Los Rayos son número 10 de la tabla general mientras que León permanece en la posición 13. Los 'hidrocálidos' llegan al encuentro con nuevo puntos en siete partidos disputados. León cuenta con siete puntos en siete partido disputados, los dirigidos por Ignacio Ambriz buscan una venidera victoria en casa.

La jornada 8 del Clausura 2026 se reanuda después de la suspensión ante la ola de violencia en varios estados del país tras el operativo militar que derivó en la muerte de 'El Mencho'.

Fernando Gago l IMAGO7

Dónde transmitirán el partido: Horario y Canales de TV

Chicote Calderón en el Necaxa vs Toluca | MEXSPORT
En punto de las 19:06 hrs dará inicio el encuentro entre León y Necaxa desde el Nou Camp, la transmisión se podrá ver a través de FOX ONE en exclusiva únicamente.

