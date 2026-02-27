León vs Necaxa: ¿Cuándo y donde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

León recibe a Necaxa en partido de la jornada 8 de Liga MX. El torneo Clausura 2026 se reanuda tras la suspensión debido a los actos violentos ocurridos en varias partes de la República Mexicana tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho'.

'La Fiera' se llevó una victoria contundente ante Santos Laguna quien es hasta el momento el peor equipo de la competencia permaneciendo en el lugar 18 de la tabla general. Los esmeraldas no se complicaron mucho y se llevaron 3 puntos y un marcador 2-1.

Los Rayos del Necaxa llega al encuentro con una derrota 3-0 ante el actual campeón del futbol mexicano Toluca. Dos victorias y dos derrotas son los últimos resultados que acompañan a los de Fernando Gago.

Los Rayos son número 10 de la tabla general mientras que León permanece en la posición 13. Los 'hidrocálidos' llegan al encuentro con nuevo puntos en siete partidos disputados. León cuenta con siete puntos en siete partido disputados, los dirigidos por Ignacio Ambriz buscan una venidera victoria en casa.

La jornada 8 del Clausura 2026 se reanuda después de la suspensión ante la ola de violencia en varios estados del país tras el operativo militar que derivó en la muerte de 'El Mencho'.

