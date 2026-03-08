Genoa vence a la Roma con Johan Vásquez como titular

El Genoa logró una valiosa victoria al imponerse 2-1 sobre la Roma en un partido intenso que se definió en la recta final con anotación de Vitinha en los últimos minutos dentro de la Jornada 28 para llegar a 30 unidades y mantenerse a media tabla de clasificación de la Serie A.

Durante la primera parte ambos equipos protagonizaron un choque equilibrado, con pocas ocasiones claras frente al arco. La Roma intentó controlar la posesión del balón, mientras que el Genoa apostó por la presión y las salidas rápidas en busca de sorprender a la defensa visitante.

El marcador finalmente se abrió al inicio del complemento. Al minuto 52, el brasileño Junior Messias convirtió desde el punto penal para poner en ventaja al conjunto local. El atacante ejecutó con precisión para vencer al guardameta y desatar la euforia en las gradas.

Genoa vence a la Roma l AP

La Roma lo empató

La respuesta del equipo capitalino llegó casi de inmediato. Apenas tres minutos después, al 55’, el defensor marfileño Evan N’dicka apareció dentro del área tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha y, después de una serie de rebotes, logró empujar el balón al fondo de la portería para decretar el 1-1.

Con el empate, el partido entró en una fase de mayor intensidad. Ambos equipos buscaron el gol de la diferencia con ataques constantes, generando aproximaciones que obligaron a las defensas a multiplicarse para evitar nuevas anotaciones.

Disputa del balón entre Genoa y Roma l AP

El Genoa insistió en el frente ofensivo y poco a poco comenzó a inclinar el campo a su favor con la sólido liderazgo en el fondo por parte de Johan Vásquez. La presión sobre la salida de la Roma terminó dando resultado en los minutos finales, cuando los locales encontraron espacios dentro del área rival.

Roma no pudo ante Genoa l AP

¿Así fue el gol ganador?

Al minuto 80 apareció el delantero portugués Vítor Oliveira (Vitinha) para inclinar definitivamente la balanza. El atacante recibió el balón dentro del área y definió con frialdad para marcar el 2-1 que terminó siendo definitivo.