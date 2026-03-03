Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Kevin Mier vuelve a la acción con Cruz Azul

Kevin Mier regresó a las canchas con Cruz Azul l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:29 - 03 marzo 2026
Tras varios meses fuera por lesión, el colombiano jugó con el equipo Sub 21 de La Máquina

El arco de Cruz Azul vio regresar a la actividad a Kevin Mier tras varios meses fuera por lesión y lo hizo con la categoría Sub 21 en el duelo ante Santos Laguna en Torreón.

Kevin Mier quiere ir al Mundial| Imago7

Mier no veía acción desde la última jornada del Apertura 2025, cuando sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha. La lesión se originó tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, acción que lo obligó a abandonar el terreno de juego y posteriormente pasar por un largo periodo de rehabilitación.

Momento exacto de la barrida de Carrasquilla que dejó lesionado a Mier | IMAGO7

Sin embargo, el guardameta trabajó intensamente para acelerar su regreso y no perder ritmo competitivo, consciente de lo que está en juego en el corto plazo.

El colombiano decidió tener actividad lo antes posible, incluso en la Sub 21, con la mira puesta en recuperar sensaciones y demostrar que está listo para competir al máximo nivel. Mier vuelve con el objetivo en pelear la Copa del Mundo con Colombia.

¿Cómo le fue a Kevin Mier en su regreso a las porterías?
Kevin Mier regresó a porterar en sub 21 I IMAGO7

En el encuentro disputado en Torreón, Cruz Azul mostró contundencia desde el arranque. Apenas al minuto 7, Jonathan Vázquez Tapia adelantó a 'La Máquina' con el primer tanto frente a los 'Guerreros', dando tranquilidad al equipo y permitiendo que el foco también estuviera en el regreso de su arquero.

El cuerpo técnico celeste sigue de cerca su evolución, sabiendo que su regreso puede ser clave para el primer equipo en la recta final de la temporada. La competencia interna en la portería se reactivará una vez que el colombiano esté al cien por ciento.

