El jugador de Cruz Azul que Rotondi recomienda para la Selección Mexicana

Carlos Rotondi está cumpliendo cuatro años vistiendo la camiseta de Cruz Azul, y a pesar de que ha vivido momentos complicados también considera haber aprendido mucho y que disfruta esa etapa con los celestes.

Carlos Rotondi cumple ya cuatro años vistiendo la camiseta de Cruz Azul l AP

En una entrevista concedida a TUDN, el delantero argentino habló un poco de su balance en cuatro años con Cruz Azul y aprovechó el momento para recomendar a uno de sus compañeros para Selección Mexicana.

Rotondi festejando en la victoria de Cruz Azul para conseguir el liderato | Imago7

¿Quién es el jugador al que se refiere Rotondi?

El delantero de Cruz Azul habló de Omar Campos, lateral de 23 años, que asegura que lo ha impresionado y que tiene cualidades increíbles, por lo que. no duda en que tarde o temprano sea llamado a vestir la camiseta nacional.

OMAR CAMPOS es presentado con CRUZ AZUL l IG @cruzazul

Omar es un jugador importante, con unas cualidades impresionantes, para mí va a terminar siendo jugador de selección.

Omar Campos juega en la posición de lateral, puede ser utilizado como revulsivo y se adueñó de la titularidad tras la partida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia.