El jugador de Cruz Azul que Rotondi recomienda para la Selección Mexicana
Carlos Rotondi está cumpliendo cuatro años vistiendo la camiseta de Cruz Azul, y a pesar de que ha vivido momentos complicados también considera haber aprendido mucho y que disfruta esa etapa con los celestes.
En una entrevista concedida a TUDN, el delantero argentino habló un poco de su balance en cuatro años con Cruz Azul y aprovechó el momento para recomendar a uno de sus compañeros para Selección Mexicana.
¿Quién es el jugador al que se refiere Rotondi?
El delantero de Cruz Azul habló de Omar Campos, lateral de 23 años, que asegura que lo ha impresionado y que tiene cualidades increíbles, por lo que. no duda en que tarde o temprano sea llamado a vestir la camiseta nacional.
Omar es un jugador importante, con unas cualidades impresionantes, para mí va a terminar siendo jugador de selección.
Omar Campos juega en la posición de lateral, puede ser utilizado como revulsivo y se adueñó de la titularidad tras la partida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia.
El lateral mexicano llegó en el Clausura 2025 a Cruz Azul proveniente de Los Ángeles FC y se destaca por su capacidad ofensiva y gran conducción por las bandas así como en la efectividad de sus centros enviados.