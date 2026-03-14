El jugoso bono que perdería Portugal en caso de que no jugara Cristiano Ronaldo vs México

Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr, está lesionado y por ende se compromete su participación en el partido amistoso contra la Selección Mexicana.

Más allá de la decepción que podría generar en la afición, la posible ausencia de CR7 también tendría efectos negativos para su selección.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

De acuerdo con información del medio deportivo 'Correio da Manhã', si el astro luso no participa en el encuentro, la federación portuguesa estaría en riesgo de perder el 20 por ciento de un bono que ronda el millón de euros.

Panorama de la lesión

Cristiano Ronaldo presentó un problema muscular en los isquiotibiales que lo ha tenido alejado de las canchas las últimas dos semanas. Según diversos reportes, su tiempo de recuperación se trazó entre tres y cuatro semanas, por lo que su convocatoria para la Fecha FIFA cada vez es más lejana.

Actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentra rehabilitándose de su lesión en España y se preveé que regrese a las canchas aproximadamente el 3 de abril a la Primera División de Arabia Saudita.