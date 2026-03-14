Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
El jugoso bono que perdería Portugal en caso de que no jugara Cristiano Ronaldo vs México
Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr, está lesionado y por ende se compromete su participación en el partido amistoso contra la Selección Mexicana.
Más allá de la decepción que podría generar en la afición, la posible ausencia de CR7 también tendría efectos negativos para su selección.
De acuerdo con información del medio deportivo 'Correio da Manhã', si el astro luso no participa en el encuentro, la federación portuguesa estaría en riesgo de perder el 20 por ciento de un bono que ronda el millón de euros.
Panorama de la lesión
Cristiano Ronaldo presentó un problema muscular en los isquiotibiales que lo ha tenido alejado de las canchas las últimas dos semanas. Según diversos reportes, su tiempo de recuperación se trazó entre tres y cuatro semanas, por lo que su convocatoria para la Fecha FIFA cada vez es más lejana.
Actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentra rehabilitándose de su lesión en España y se preveé que regrese a las canchas aproximadamente el 3 de abril a la Primera División de Arabia Saudita.
No solo será el partido ante México el que se perderá el astro portugués, sino que también no jugará ante los Estados Unidos, por eso el bono se reduce tanto.
Te puede interesar