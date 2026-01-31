Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba

Los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:43 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Para este día se esperan lluvias intensas, heladas y caída de nieve

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una alerta preventiva por el paso del sistema que ya genera lluvias intensas, temperaturas bajo cero, fuertes vientos y hasta oleaje elevado en gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente se moverá este sábado sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, con afectaciones en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire de Ártico mantiene las bajas temperaturas en todos los estados / Especial

El frío pegara este día

Pero eso no es todo:

“La masa de aire ártico que impulsa este sistema mantendrá un evento de ‘Norte’ muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en las zonas costeras, además de un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional”.

Además, la CNPC no descarta que este frío extremo traiga consigo caída de nieve o aguanieve en las cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como el Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, entre otros.

Las heladas más fuertes serán en las partes altas de los estados / Especial

El pronóstico para este sábado 31 de enero es alarmante

  •  Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco.

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Cuenca del Papaloapan, Guerrero.

  • Chubascos fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), zonas de Veracruz y Campeche.

La CNPC informó que “los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente”, activando protocolos de respuesta y monitoreo para proteger a la población. Y lanzó un llamado urgente a la ciudadanía:

“El llamado a los ciudadanos es para mantenerse informados a través de fuentes oficiales CNPC y la Conagua y seguir las indicaciones de las autoridades locales”.
La Ciudad de México se mantendrá nublado este fin de semana / Especial

 ¡Evita riesgos!

  • No cruces ríos o arroyos.

  • Aléjate de laderas con riesgo de deslaves.

  • Mantente abrigado y atento a los comunicados.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Clima
Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones