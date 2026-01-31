Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una alerta preventiva por el paso del sistema que ya genera lluvias intensas, temperaturas bajo cero, fuertes vientos y hasta oleaje elevado en gran parte del país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente se moverá este sábado sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, con afectaciones en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
El frío pegara este día
Pero eso no es todo:
“La masa de aire ártico que impulsa este sistema mantendrá un evento de ‘Norte’ muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en las zonas costeras, además de un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional”.
Además, la CNPC no descarta que este frío extremo traiga consigo caída de nieve o aguanieve en las cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como el Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, entre otros.
El pronóstico para este sábado 31 de enero es alarmante
Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco.
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Cuenca del Papaloapan, Guerrero.
Chubascos fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), zonas de Veracruz y Campeche.
La CNPC informó que “los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente”, activando protocolos de respuesta y monitoreo para proteger a la población. Y lanzó un llamado urgente a la ciudadanía:
“El llamado a los ciudadanos es para mantenerse informados a través de fuentes oficiales CNPC y la Conagua y seguir las indicaciones de las autoridades locales”.
¡Evita riesgos!
No cruces ríos o arroyos.
Aléjate de laderas con riesgo de deslaves.
Mantente abrigado y atento a los comunicados.