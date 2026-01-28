Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Selección Mexicana

¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández 21:12 - 27 enero 2026
El arquero mexicano cinco veces mundialista podría ser convocado por Javier Aguirre para la próxima Fecha FIFA

Tras más de seis meses de ausencia en las convocatorias del combinado nacional, Guillermo Ochoa está cerca de concretar su regreso con la Selección Mexicana y definir su futuro de cara a la Copa del Mundo 2026.

Guillermo Ochoa, portero cinco veces mundialista | IMAGO7

Según reportes de TUDN, el experimentado guardameta sería la principal novedad en la lista de Javier Aguirre para la próxima Fecha FIFA, lo que sería la última oportunidad de Memo para cumplir el sueño de una sexto Mundial en su palmarés.

Última oportunidad para Ochoa

El "Vasco" Aguirre busca evaluar de primera mano el estado físico y competitivo del arquero de 40 años, quien actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre. Esta convocatoria funcionaría como un examen definitivo para determinar si Ochoa mantiene el nivel necesario para integrar la plantilla definitiva rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El escenario para este posible retorno no podría ser más emblemático. Ochoa tendría la oportunidad de ser el portero titular para el enfrentamiento ante Portugal el próximo 28 de marzo, encuentro que servirá como marco para la reinauguración del Estadio Azteca.

Además del encuentro vs Portugal, Memo también estaría disponible para el encuentro ante Bélgica de la misma Fecha FIFA. Este par de encuentros serán cruciales para las aspiraciones del portero, ya que su desempeño en esta concentración definirá si se mantiene en la carrera por su sexta justa mundialista o si cede definitivamente su lugar a las nuevas generaciones.

Memo Ochoa busca su sexto Mundial | IMAGO7

El regreso de Ochoa al Tri

Guillermo Ochoa no viste la camiseta nacional desde el 16 de noviembre de 2024, en la derrota ante Honduras. Tras su última convocatoria en la Copa Oro 2025, el veterano guardameta se ha mantenido activo en Europa defendiendo el arco del AEL Limassol en Chipre.

A sus 40 años, esta nueva oportunidad con Javier Aguirre representa su examen final. Su rendimiento en la próxima Fecha FIFA definirá si su experiencia en el fútbol chipriota es suficiente para asegurar un lugar en el Mundial 2026 o si el ciclo del histórico portero llega a su fin.

El cuerpo técnico nacional ha mantenido un seguimiento cercano a su actividad en Europa, pero Aguirre desea observarlo en el entorno del grupo antes de tomar una decisión final sobre la jerarquía en la portería mexicana.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO7
