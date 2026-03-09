Martín Anselmi le respondió a Oscar Ruggeri tras las críticas a su conferencia viral en Porto

Martín Anselmi volvió a referirse a las críticas que recibió por su recordada conferencia de prensa en Porto, en la que utilizó una gran cantidad de estadísticas para explicar el rendimiento de su equipo. Aquella exposición se volvió viral y generó múltiples reacciones en el mundo del fútbol, entre ellas la de Oscar Ruggeri, quien ironizó sobre la complejidad de sus argumentos.

Ahora, el entrenador argentino, actual técnico de Botafogo, respondió a los comentarios del ex defensor campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. En una entrevista con el programa Te dejo en orsai, el técnico explicó el contexto de aquella conferencia y defendió el uso de los datos como herramienta para analizar procesos deportivos.

Anselmi en la banca durante un partido de Cruz Azul | IMAGO7

La respuesta de Anselmi a Ruggeri por su reacción a la conferencia viral

Anselmi aseguró que las palabras de Ruggeri no le generaron molestia personal, aunque sí le llamaron la atención las repercusiones posteriores. Según explicó, entiende el rol mediático que ocupa el ex futbolista y por eso relativizó sus comentarios.

No me dolió lo que dijo porque entiendo el juego y entiendo desde dónde opina, su rol en el medio. Me dolieron más las repercusiones

Además, sostuvo que el fragmento viralizado de aquella conferencia fue editado y presentado fuera de contexto, lo que provocó que muchas personas no comprendieran el sentido de su explicación. “La gente más vale que no va a entender nada porque está editado, recortado y buscado para que no se entienda”, explicó.

Por qué Anselmi defiende el uso de estadísticas en el fútbol

El técnico explicó que su intervención en esa conferencia respondió a una pregunta puntual sobre el rendimiento de su equipo. En ese momento, aseguró, tenía datos recientes que evidenciaban mejoras en distintos aspectos del juego, por lo que decidió compartirlos públicamente.

Sin embargo, aclaró que esa información no forma parte de la comunicación habitual con los jugadores. “Yo no les hablo a los jugadores de esos datos. Todo lo que puedas utilizar para ganar y mejorar sirve: un día son los datos, otro día el entrenamiento, otro el video o la pizarra”, explicó.

Martín Anselmi, actual entrenador del Botafogo | IMAGO7