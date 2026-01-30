¿Vas a cambiar dólares? El peso así cierra este viernes 30 de enero

¡Aguas si planeas cambiar tus pesos por dólares! Este viernes 30 de enero de 2026, el peso mexicano se mantiene estable y registra un ligero avance, lo que podría beneficiarte al momento de acudir a la ventanilla.

Según los reportes financieros, el tipo de cambio se ubicó en 17.28 unidades por dólar, lo que representa un centavo más en comparación con el jueves 29 de enero. Es decir, la moneda nacional aguanta firme pese a las turbulencias internacionales.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

Así está el dólar en bancos y casas de cambio

Recuerda que estos precios pueden variar en ventanilla dependiendo del banco o casa de cambio a la que acudas, ya que las cotizaciones cambian constantemente.

Afirme : Compra: $16.50 Venta: $17.90

Banco Azteca: Compra: $16.95 Venta: $17.39

BBVA Bancomer: Compra: $16.37 Venta: $17.50

Banorte : Compra: $16.00 Venta: $17.60

Banamex : Compra: $16.71 Venta: $17.65

Scotiabank: Compra: $16.70 Venta: $18.20

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.