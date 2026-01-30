¿Por qué a Estados Unidos le costaría miles de millones de dólares revisar tus redes sociales?

Revisar las redes sociales de los turistas podría salirle muy caro a Estados Unidos. De acuerdo con un estudio del World Travel & Tourism Council (WTTC), la propuesta de exigir a los visitantes extranjeros que entreguen información de sus perfiles digitales como requisito de ingreso podría provocar pérdidas de miles de millones de dólares para el sector turístico del país.

La medida contempla solicitar a los visitantes información sobre sus cuentas de redes sociales. / iStock

La medida, que forma parte del endurecimiento de los requisitos del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para viajeros exentos de visa, contempla solicitar a los visitantes información sobre sus cuentas de redes sociales de los últimos cinco años, además de otros datos personales más amplios.

Según el WTTC, este aumento de información puede disuadir a los turistas internacionales de viajar a Estados Unidos, especialmente de los países que participan en el programa ESTA, entre ellos el Reino Unido, Francia, Japón y Chile.

Un estudio del WTTC advierte que revisar redes sociales a visitantes podría ahuyentar a millones de turistas. / iStock

¿Cuánto dinero perdería Estados Unidos si revisa redes sociales a turistas?

La organización estima que, si la nueva política entra en vigor en 2026: Estados Unidos podría recibir hasta 4.7 millones menos de turistas internacionales.

El gasto directo de los visitantes disminuiría en 15 mil 700 millones de dólares.

Al considerar impactos indirectos, la pérdida económica podría superar los 21 mil 500 millones de dólares. Más de 150 mil empleos relacionados con el turismo estarían en riesgo. Además, se calcula una caída cercana al 23.7 % en la llegada de viajeros provenientes de países incluidos en el programa ESTA.

De implementarse la medida, Estados Unidos podría perder miles de millones de dólares en ingresos turísticos. / iStock

¿Por qué preocupa al sector turístico?

Expertos del WTTC argumentan que, aunque la seguridad fronteriza es un objetivo válido, los requisitos adicionales podrían hacer que los viajeros opten por otros destinos, reduciendo la demanda hacia Estados Unidos. Un tercio de los viajeros encuestados afirmó que probablemente cambiaría sus planes de viaje si estos cambios se implementan.

El sector turístico alerta que la exigencia de datos digitales podría afectar la percepción de privacidad y libertad. / iStock