Habrá versión extendida de "Frankenstein", confirma Guillermo del Toro

Guillermo del Toro no ha terminado con Frankenstein. El cineasta mexicano reveló que actualmente trabaja en una versión extendida de su adaptación del clásico de Mary Shelley, una edición que incluirá escenas eliminadas y material nunca antes visto.



El cineasta mexicano confirmó que la nueva edición incluirá escenas inéditas que no aparecieron en la versión original. / @netflixfilm

El anuncio se dio a conocer durante un evento especial en el que se proyectó la restauración en 4K de Cronos, ópera prima del director, en el Festival de Cine de Sundance 2026, celebrado en Park City, Utah. Durante su intervención, del Toro compartió que la nueva versión, bautizada como All the Stitches (“Todas las costuras”), reunirá escenas que fueron eliminadas de la versión original para ofrecer una experiencia más completa y detallada de su visión sobre el clásico literario.

Esta decisión llega después de que Frankenstein recibiera nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, aunque del Toro no fue nominado en la categoría de mejor director, una omisión que sorprendió a críticos y seguidores del cineasta, dadas las expectativas sobre la película.

La película Frankenstein obtuvo varias nominaciones en los Premios Oscar 2026, aunque Del Toro no fue incluido en la categoría de Mejor Director. / @netflixfilm

¿Qué tendrá la versión extendida de Frankenstein?

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento ni se ha confirmado si estará disponible exclusivamente en Netflix o también en salas de cine, la versión extendida promete incluir material nunca antes visto que ampliará detalles sobre la criatura de Frankenstein y su relación con Víctor Frankenstein. La propuesta de del Toro busca ofrecer una mirada más profunda a los matices narrativos y emocionales de la historia, aprovechando escenas que no formaron parte de la edición final exhibida en streaming y cines.

Un proyecto profundamente personal para Guillermo del Toro

Frankenstein no es una película más en la filmografía del cineasta. Se trata de un proyecto que Del Toro ha querido realizar durante décadas, y que considera una de las obras más fieles a su sensibilidad artística. Su adaptación apuesta menos por el terror clásico y más por los temas que siempre han marcado su cine: la soledad, la empatía, la creación y el rechazo. La versión extendida busca profundizar aún más en estas ideas.

La adaptación de Frankenstein es uno de los proyectos más personales de Guillermo del Toro, desarrollado a lo largo de varias décadas. / @netflixfilm

¿Cuándo se estrenará esta versión extendida?

Por ahora, no hay una fecha oficial de lanzamiento para este nuevo corte. Sin embargo, la confirmación de su desarrollo deja claro que Del Toro sigue puliendo la película y que su historia aún no está completamente cerrada.