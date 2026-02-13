Jugadores del United, escandalizados con su propio dueño por comentarios antimigrantes

Sir Jim Ratcliffe se disculpó este jueves por sus comentarios sobre los inmigrantes. Pero fue en vano. Una vez que la “roca” empezó a rodar, ya no pudo detenerse. Bastó con que sus palabras llegaran a oídos de los jugadores para que el copropietario del Manchester United se encontrara con un sinfín de enemigos en el vestuario.

Casemiro, el más molesto de los 17 extranjeros del Manchester United

Según el periódico “The Sun”, una fuente cercana al centrocampista Casemiro reveló que el brasileño estaba consternado y habría dicho: “no tengo palabras”. Por su parte, otro jugador habría enfatizado que “Ratcliffe tendrá muchas explicaciones que dar”.

El club tiene nada menos que 17 jugadores extranjeros bajo contrato. Incluso algunos de los nacidos en el Reino Unido tienen uno o ambos padres inmigrantes. El internacional inglés Kobbie Mainoo es de origen ghanés; y la madre del defensa central inglés Ayden Heaven, Lisa, también es de Ghana.

Casemiro en un partido del Manchester United | AFP

Sir Jim Ratcliffe no es la primera vez que se desvía

Los jugadores del United tampoco apreciaron los comentarios de Ratcliffe del año pasado, cuando afirmó que ciertos jugadores de la plantilla habían sido “heredados”. Se refería a Jadon Sancho, Antony, Casemiro, Andre Onana y Rasmus Hojlund, fichados antes de que él entrara en el accionariado del club.

De ellos, solo Casemiro sigue en la plantilla con la que trabaja el “interino” Michael Carrick, pero también se marchará en verano. Antony fue vendido, Sancho será desvinculado al final de la temporada actual, Hojlund está cedido al Napoli, que tiene la obligación de comprarlo por 38 millones de libras esterlinas, y Onana está cedido al Trabzonspor.

Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United | AP

El Manchester United emitió un comunicado, el alcalde Andy Burnham arremetió contra la familia Glazer

El Manchester United fue aconsejado de emitir un comunicado asegurando a los aficionados su compromiso con los grupos étnicos minoritarios, lo cual hizo. La declaración no mencionó a Ratcliffe y no hizo referencia a sus comentarios del miércoles.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, también condenó las declaraciones del empresario. Al mismo tiempo, criticó a los accionistas mayoritarios de los Diablos Rojos, la familia Glazer, quienes desde que adquirieron el United en 2005, ¡no han invertido ni un céntimo en el club!

“Si se necesita alguna crítica, esta debería dirigirse a aquellos que han contribuido poco a nuestra vida aquí, pero, en cambio, han pasado años drenando la riqueza de una de nuestras instituciones más prestigiosas”, dijo Burnham.

Las afirmaciones de Jim Ratcliffe que escandalizaron a los jugadores