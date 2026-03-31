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Kosovo vs Turquía: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Repechaje FIFA?
Las selecciones de Kosovo y Turquía se juegan el todo por el todo rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los boletos a la justa mundialista se acaban y ambas escuadras disputarán el Repechaje de la UEFA.
Kosovo demostró grandes cualidades futbolísticas para ganar su oportunidad de Reclasificación al vencer 4-3 a Eslovaquia como visitantes. El seleccionador de Kosovo, Franco Foda, advirtió que hay que jugar el partido con mucha calma.
Turquía cuenta con el actual jugador del Real Madrid Arda Güler, quien se ha convertido en un referente de los merengues y tuvo una gran actuación con Turquía ante Rumania marcando la diferencia.
Turquía no ha perdido en siete partidos consecutivos como visitante desde la Eurocopa 2024, la victoria ante Rumanía le permitió jugar el Repechaje y al mismo tiempo le quitó presión de encima al conjunto turco.
Por primera vez desde el Mundial de Corea-Japón 2002 Turquía pelea una plaza por el Mundial. En ese Mundial, Turquía llegó a instancias finales.
¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal
Lugar: Estadio Fadil Vokrri, Pristina
Fecha: 31 de marzo de 2026
Horario: 14.45 hrs tiempo de México
Canal: Sky Sports
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