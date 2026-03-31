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Futbol

Kosovo vs Turquía: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Repechaje FIFA?

Kosovo vs Turquía repechaje UEFA | RÉCORD
Kosovo vs Turquía repechaje UEFA | RÉCORD
Jorge Armando Hernández 18:50 - 30 marzo 2026
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Kosovo y Turquía se enfrentan en la Final del Repechaje Intercontinental y en RÉCORD te contamos dónde puedes ver el partido

Las selecciones de Kosovo y Turquía se juegan el todo por el todo rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los boletos a la justa mundialista se acaban y ambas escuadras disputarán el Repechaje de la UEFA.

Kosovo demostró grandes cualidades futbolísticas para ganar su oportunidad de Reclasificación al vencer 4-3 a Eslovaquia como visitantes. El seleccionador de Kosovo, Franco Foda, advirtió que hay que jugar el partido con mucha calma.

Turquía cuenta con el actual jugador del Real Madrid Arda Güler, quien se ha convertido en un referente de los merengues y tuvo una gran actuación con Turquía ante Rumania marcando la diferencia.

Arda Güler en un partido con Turquía l AP

Turquía no ha perdido en siete partidos consecutivos como visitante desde la Eurocopa 2024, la victoria ante Rumanía le permitió jugar el Repechaje y al mismo tiempo le quitó presión de encima al conjunto turco.

Arda Güler celebra gol con Turquía l AP

Por primera vez desde el Mundial de Corea-Japón 2002 Turquía pelea una plaza por el Mundial. En ese Mundial, Turquía llegó a instancias finales.

Arda Güler controlando el balón l AP

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal

  • Lugar: Estadio Fadil Vokrri, Pristina

  • Fecha: 31 de marzo de 2026

  • Horario: 14.45 hrs tiempo de México

  • Canal: Sky Sports

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