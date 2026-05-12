Kathleen Krüger, exgerenta de Bayern Munich, se convierte en la primera directora deportiva en la historia de la Bundesliga

Los últimos dos meses han sido históricos para la Bundesliga, no por récords deportivos, sino por las oportunidades que se abrieron para las mujeres en el futbol alemán. A la designación de Marie-Louise Eta como directora técnica de Union Berlin en abril, con lo que se convirtió en la primera mujer en hacerse cargo de un equipo varonil en Primera División, siguió la llegada de Kathleen Krüger como directora deportiva a Hamburgo.

Con ello, la exmediocampista se convierte en la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de la Bundesliga. Krüger, de 40 años, llega procedente de Bayern Munich, donde jugó de 2003 a 2009, antes de su retiro prematuro a los 24 años. Sin embargo, tras colgar los botines se quedó en el club bávaro en diferentes puestos directivos y su labor "invisible" fue clave en el éxito del equipo en varias temporadas.

Jugadores de Hamburg en celebración en la Bundesliga | AP

¿Quién es Kathleen Krüger, nueva directora deportiva de Hamburgo?

Originaria de Eching, entonces en la Alemania Occidental, Krüger practicaba karate de niña, pero tuvo que dejarlo por falta de tiempo. Fue entonces que comenzó a practicar futbol, primero con FC Phönix Schleißheim, al norte de Múnich, y posteriormente con FFC Wacker Munich. En verano de 2003, a los 18 años, llegó a Bayern Munich II y tras una temporada ascendió al primer equipo.

Debutó en la Bundesliga Femenina en octubre de 2004, tras lo cual tuvo varias temporadas irregulares con poca actividad. Decidió retirarse a los 24 años, tras la Temporada 2008-09, pero continuó vinculada con el club. Mientras estudiaba gestión internacional, se hizo cargo de la organización del equipo femenil y poco después se convirtió en asistente del director deportivo Christian Nerlinger.

Kathleen Krueger con la Copa de Alemania tras el título de Bayern Munich en la Temporada 2019-2020 | AP

Tres años más tarde se convirtió en la gerenta del equipo profesional del Bayern de Múnich y en ella recayó la responsabilidad de los asuntos organizativos relacionados con el equipo: viajes, hoteles, comidas, entrenamientos, logística en general y se convirtió en la primera mujer con un cargo de esta naturaleza. La directiva trascendió en 2020, cuando en plena pandemia de coronavirus, se encargó de ver por el bienestar de los jugadores para la obtención del triplete de Copa, Liga y Champions League.

El propio Hansi Flick, entonces técnico de Bayern, reconoció que la labor de Krüger fue clave para supervisar que los jugadores cumplieran con sus entrenamientos y dietas durante el confinamiento. Previo a su coordinación con el alemán, colaboró de cerca con Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Nico Kovac, y tras la salida de Flick se mantuvo durante las etapas de Julian Nagelsman, Thomas Tuchel y ahora Vincent Kompany.

Krüger hará más grande su historia en la Bundesliga

En junio de 2024, fue designada como experta sénior en Estrategia y Desarrollo Deportivo en el área de la Junta Ejecutiva de Deportes, para coordinar y evaluar las conexiones de todas las áreas del deporte junto con los responsables. Con esa larga trayectoria, Krüger ahora comenzará unanueva faceta en Hamburgo, donde reemplazará a Stefan Kuntz, quien dejó su cargo en enero de este año.

Oficialmente, Krüger asumirá el cargo el próximo 1º de julio y se convertirá en la primera mujer en asumir la dirección deportiva en un equipo varonil de Primera División en Alemania. "Es un verdadero privilegio poder desempeñar un papel decisivo en el futuro del Hamburger SV, uno de los clubes más importantes del fútbol alemán, en el ámbito deportivo".

Jugadores de Hamburg en celebración en la Bundesliga | AP