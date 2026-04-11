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Empelotados

Villa Villa debuta como narrador tras problemas con Martinoli: 'Le voy a bajar la chamba'

Villa Villa en juego de Liga MX
Ramiro Pérez Vásquez 20:18 - 10 abril 2026
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Omar Villarreal tuvo que entrar el quite desde cancha tras caída de TV Azteca

Un momento inesperado marcó la transmisión del duelo entre Puebla y León en el Estadio Cuauhtémoc, cuando problemas técnicos obligaron a modificar sobre la marcha el equipo de narración de TV Azteca. En pleno arranque del encuentro, la señal presentó fallas que dejaron sin voz a los comentaristas principales, generando sorpresa tanto en la audiencia como en el propio equipo de producción.

Ante esta situación, el reportero de cancha Omar Villarreal, mejor conocido como “Villa Villa”, tuvo que asumir un rol completamente distinto al habitual. Sin previo aviso, pasó de estar a nivel de campo a tomar el micrófono principal para narrar las acciones del partido durante los primeros minutos.

Villa Villa en un juego en el Akron l IMAGO7

Los problemas técnicos de TV Azteca y el talento de Villa Villa 

El momento más llamativo llegó alrededor del minuto 13, cuando Villarreal tuvo que entrar al quite. Durante al menos 10 minutos, se encargó de relatar el encuentro, describiendo jugadas, ambiente y ritmo del partido, en una escena poco común para un reportero cuya labor suele centrarse en información desde la banda.

Las fallas técnicas afectaron directamente a figuras reconocidas como Christian Martinoli, Luis Roberto Alves "Zague" y David Medrano, quienes no pudieron continuar con la transmisión en ese lapso. Esto abrió paso a que Villarreal tomara protagonismo de manera emergente.

Villa Villa estuvo como narrador l IMAGO7

Lejos de mostrarse nervioso, “Villa Villa” respondió con seguridad y hasta con un toque de humor. Durante su intervención, incluso mencionó que estaba listo para ese tipo de retos gracias a la formación que ha recibido dentro de la televisora, reconociendo a sus compañeros como parte fundamental de su aprendizaje.

¿Villa Villa listo para quitarle la chamba a Martinoli? 

“‘Estoy listo’, tengo grandes maestros aquí en TV Azteca”, expresó durante la transmisión, frase que rápidamente llamó la atención, mientras Christian Martinoli se incorporado junto a su panel de analistas quienes lanzaron sus elogios al fan número 1 de Chivas desde la televisora del Ajusco.

El episodio dejó ver la capacidad de reacción del equipo de TV Azteca ante imprevistos en una transmisión en vivo, así como la versatilidad de sus elementos. Villarreal demostró que, más allá de su rol habitual no tuvo problemas para improvisar.

Luis García y Christian Martinoli en la Liga MX| MEXSPORT

Finalmente, tras solucionarse los problemas técnicos, la narración volvió a la normalidad con el equipo estelar alrededor de la media hora de juego. Sin embargo, el improvisado debut de Omar Villarreal como narrador quedó como una anécdota destacada del partido en el Cuauhtémoc, recordando que en el futbol, incluso fuera de la cancha, siempre puede haber giros inesperados.

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