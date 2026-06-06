Promedio de edad de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo 2026 presenta un equilibrio entre experiencia y renovación generacional. El equipo dirigido por Javier Aguirre cuenta con una edad promedio de entre 27.4, dependiendo de la metodología utilizada para el cálculo, una cifra que la coloca dentro del rango habitual de las selecciones mundialistas.

Jugadores de la Selección Mexicana calentando previo al duelo ante Serbia | X: @miseleccionmx

La convocatoria destaca por reunir a dos generaciones muy distintas. Por un lado aparece el experimentado Guillermo Ochoa, quien con 40 años disputará su sexta Copa del Mundo.

Por el otro está Gilberto Mora, la gran joya del futbol mexicano con apenas 17 años. Entre ambos existe una diferencia de 23 años, reflejo de la mezcla que buscó Aguirre para afrontar el torneo en casa.

Alejandro Gómez y Gilberto mora l IMAGO7

Al comparar esta plantilla con las de anteriores Copas del Mundo, el Tri de 2026 se encuentra en un punto intermedio. La selección que participó en Sudáfrica 2010 fue una de las más jóvenes de las últimas décadas, impulsada por futbolistas como Javier Hernández, Giovani dos Santos y Carlos Vela. En contraste, las convocatorias de Rusia 2018 y Qatar 2022 apostaron por una mayor madurez, manteniendo una base de jugadores que superaba los 28 años.

La lista de 2026 tiene como núcleo futbolistas ubicados entre los 25 y 30 años, considerados generalmente en el punto más alto de rendimiento de una carrera profesional.

Nombres como Edson Álvarez (28), Johan Vásquez (27), Santiago Giménez (25) y César Huerta (25) encabezan una generación que combina experiencia internacional con margen de crecimiento.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Otro dato relevante es que, al excluir de la ecuación a Ochoa y a Raúl Jiménez, los dos jugadores más veteranos de la convocatoria, el promedio de edad baja hasta los 27.1 años, confirmando que la base del plantel es considerablemente más joven de lo que aparenta.

De cara al Mundial de 2026, México apostará por una fórmula que históricamente ha resultado atractiva para los entrenadores: combinar líderes experimentados con jóvenes talentos.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

El reto será comprobar si ese equilibrio puede llevar al Tri a romper la barrera de los octavos de final y alcanzar, por primera vez desde México 1986, los cuartos de final de una Copa del Mundo.