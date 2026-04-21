Esta es la predicción de los expertos sobre las primeras 10 selecciones del Draft de la NFL
La cuenta regresiva ha terminado. La 91.ª edición del Draft de la NFL se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh, por primera vez desde 1948, en un evento que reunirá a las principales franquicias en busca del talento que definirá el futuro de la liga.
Cuatro voces autorizadas del medio, Pablo Viruega y Javier Trejo Garay de ESPN, Tyson López de FOX, y Ernesto del Valle de Fox Sports, coinciden en varios nombres que dominarán las primeras selecciones.
Pick #1 — Las Vegas Raiders
Los Las Vegas Raiders llegaron a la cima del draft tras una temporada 2025 para el olvido, con marca de 3-14 que, sin embargo, les otorgó el premio mayor. Es el único pick donde los cuatro analistas coinciden de forma absoluta y sin discusión.
La franquicia ha pasado años en busca de un quarterback franquicia que la devuelva a la relevancia, y finalmente tiene la oportunidad de cerrar esa búsqueda.
El ganador del Trofeo Heisman registró más de 3,500 yardas aéreas, 41 pases de anotación y apenas seis intercepciones en su última temporada universitaria, con un porcentaje de completación del 72%. Su lectura de defensivas, movilidad y liderazgo lo colocan como el prospecto más seguro del draft. Los Raiders no dudarán: es el quarterback del futuro de la organización.
Pick #2 — New York Jets
Los New York Jets llegan al segundo pick con una necesidad defensiva evidente, y es aquí donde los analistas se dividen en dos posturas.
Por un lado, Pablo Viruega y Tyson López proyectan que Nueva York apostará por Arvell Reese, de Ohio State, un jugador versátil capaz de desempeñarse como apoyador externo y ala defensiva. Aunque sus números no fueron espectaculares (6.5 capturas), sus cualidades físicas destacan: 1.93 metros de estatura, 109 kilos y una velocidad de 4.46 segundos en las 40 yardas.
Por otro, Javier Trejo Garay y Ernesto del Valle se inclinan por David Bailey, edge rusher de Texas Tech. Bailey acumuló 52 tacleadas, 19.5 para pérdida de yardas, 14.5 capturas y 81 presiones, cifras que lo colocan como el mejor cazador de quarterbacks disponible en esta clase.
Pick #3 — Arizona Cardinals
Con los Arizona Cardinals comienzan a separarse los tableros y el análisis se vuelve más abierto.
Ernesto del Valle y Tyson López proyectan que Arizona seleccionará al mejor corredor disponible, Jeremiyah Love, de Notre Dame, un talento con gran proyección y capacidad para aportar también en el juego aéreo.
En contraste, Javier Trejo Garay considera que la franquicia optará por el quarterback Ty Simpson, de Alabama, quien sumó 3,948 yardas y 28 touchdowns a lo largo de su carrera colegial.
Por su parte, Pablo Viruega visualiza a Arizona reforzando su línea ofensiva con el tackle Francis Mauigoa, egresado de Miami.
Pick #4 — Tennessee Titans
Tres de los expertos coinciden en que los Tennessee Titans priorizarán fortalecer su defensiva.
Viruega apunta a David Bailey como la opción ideal en el pass rush; Ernesto del Valle considera que podrían tomar a Arvell Reese si sigue disponible; mientras que Tyson López proyecta una decisión distinta, inclinándose por el tackle ofensivo Francis Mauigoa.
Sin embargo, Javier Trejo Garay rompe el consenso y anticipa una apuesta ofensiva con la selección del corredor Jeremiyah Love.
Pick #5 — New York Giants
La línea ofensiva ha sido uno de los principales problemas de los New York Giants en los últimos años, y con la quinta selección tienen la oportunidad de comenzar a corregirlo.
Aunque los cuatro analistas coinciden en que Nueva York buscará al mejor talento disponible, sus proyecciones difieren.
Ernesto del Valle coloca a Spencer Fano, tackle ofensivo de Utah; Javier Trejo Garay también se inclina por la línea, pero con Francis Mauigoa; Pablo Viruega ve a Sonny Styles, apoyador de Ohio State, disponible en esa posición; mientras que Tyson López contempla la caída de David Bailey hasta este turno.
PROYECCIÓN DE LOS EXPERTOS
Pablo Viruega (ESPN)
1. Fernando Mendoza — QB — Indiana — Raiders
2. Arvell Reese — LB — Ohio State — Jets
3. Francis Mauigoa — OT — Miami — Arizona
4. David Bailey — EDGE — Texas Tech — Tennessee
5. Sonny Styles — LB — Ohio State — Giants
6. Carnell Tate — WR — Ohio State — Cleveland
7. Jeremiyah Love — RB — Notre Dame — Washington
8. Mansoor Delane — CB — LSU — Saints
9. Rueben Bain Jr. — EDGE — Miami — Kansas City
10. Caleb Downs — S — Ohio State — Giants
Tyson López (FOX)
1. Fernando Mendoza — QB — Indiana — Raiders
2. Arvell Reese — LB — Ohio State — Jets
3. Jeremiyah Love — RB — Notre Dame — Arizona
4. Francis Mauigoa — OT — Miami — Tennessee
5. David Bailey — EDGE — Texas Tech — Giants
6. Spencer Fano — OT — Utah — Cleveland
7. Sonny Styles — LB — Ohio State — Washington
8. Carnell Tate — WR — Ohio State — Saints
9. Mansoor Delane — CB — LSU — Kansas City
10. Jordyn Tyson — WR — Arizona State — Giants
Javier Trejo Garay (ESPN)
1. Fernando Mendoza — QB — Indiana — Raiders
2. David Bailey — EDGE — Texas Tech — Jets
3. Ty Simpson — QB — Alabama — Arizona
4. Jeremiyah Love — RB — Notre Dame — Tennessee
5. Francis Mauigoa — OT — Miami — Giants
6. Monroe Freeling — OT — Georgia — Cleveland
7. Mansoor Delane — CB — LSU — Washington
8. Sonny Styles — LB — Ohio State — Saints
9. Rueben Bain Jr. — EDGE — Miami — Kansas City
10. Caleb Downs — S — Ohio State — Giants
Ernesto del Valle (Fox Sports)
1. Fernando Mendoza — QB — Indiana — Raiders
2. David Bailey — EDGE — Texas Tech — Jets
3. Jeremiyah Love — RB — Notre Dame — Arizona
4. Arvell Reese — LB — Ohio State — Tennessee
5. Spencer Fano — OT — Utah — Giants
6. Carnell Tate — WR — Ohio State — Cleveland
7. Rueben Bain Jr. — EDGE — Miami — Washington
8. Sonny Styles — LB — Ohio State — Saints
9. Mansoor Delane — CB — LSU — Kansas City
10. Caleb Downs — S — Ohio State — Giants