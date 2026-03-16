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Ayuntamiento A Coruña renuncia a ser sede del Mundial 2030
El Ayutamiento A Coruña ha anunciado este pasado lunes que renuncia a ser sede de la Copa del Mundo 2030.
El motivo del rechazo para ser sede la justa mundialista es porque el Ayuntamiento priorizará la remodelación del Estadio Riazor.
En un evento en el salón del Ayuntamiento A Coruña se tuvo un evento en el cual se anunciaron los futuros proyectos. En este acto estuvo presente el presidente del Deportivo y de Abanca y la alcaldesa del ayuntamiento Inés Rey quien afirmó la gran ambición de la ciudad por el crecimiento y el desarrollo.
El objetivo sí era ser sede del Mundial, pero no solamente eso si no estar lo mayormente preparados para dicho evento, por esa razón se llegó a un acuerdo con los accionistas para la remodelación de toda el área.
La remodelación de Ciudad Deportiva
Al final, la decisión se tomó en vista de tener una Ciudad Deportiva de talla mundial y digna de atender grandes eventos deportivos, no solamente el Mundial de 2030. El Ayuntamiento A Coruña busca remodelar todos sus recintos deportivos en la región.
En el evento se tocaron puntos importantes, sobretodo en temas de licitaciones y objetivos de la remodelación. Inés Rey afirmó que A Coruña está preparada para eventos de talla mundial, pero quieren hacerlo con la mejor infraestructura.
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