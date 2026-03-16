Ayuntamiento A Coruña renuncia a ser sede del Mundial 2030

El Ayutamiento A Coruña ha anunciado este pasado lunes que renuncia a ser sede de la Copa del Mundo 2030.

Vista panorámica del Estadio Riazor l X: @Stadium_Dreams

El motivo del rechazo para ser sede la justa mundialista es porque el Ayuntamiento priorizará la remodelación del Estadio Riazor.

En un evento en el salón del Ayuntamiento A Coruña se tuvo un evento en el cual se anunciaron los futuros proyectos. En este acto estuvo presente el presidente del Deportivo y de Abanca y la alcaldesa del ayuntamiento Inés Rey quien afirmó la gran ambición de la ciudad por el crecimiento y el desarrollo.

El objetivo sí era ser sede del Mundial, pero no solamente eso si no estar lo mayormente preparados para dicho evento, por esa razón se llegó a un acuerdo con los accionistas para la remodelación de toda el área.

La remodelación de Ciudad Deportiva

Se anunció la remodelación del Estadio Riazor y Ciudad Deportiva de A Coruña l X: @TQHTPodcast

Al final, la decisión se tomó en vista de tener una Ciudad Deportiva de talla mundial y digna de atender grandes eventos deportivos, no solamente el Mundial de 2030. El Ayuntamiento A Coruña busca remodelar todos sus recintos deportivos en la región.

Razior no será sede del Mundial 2030 | AP