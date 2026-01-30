Rafael Carioca, histórico exjugador de Tigres, se retira a los 36 años

Las despedidas casi siempre son amargas, pero lo importante de todo siempre será el viaje. Así fue como Rafael Carioca, histórico exjugador de Tigres, anunció su retiro del futbol tras 16 años de carrera en el balompié.

Por medio de un video en redes sociales, el oriundo de Río de Janeiro anunció su despedida, en una remembranza de todos los clubes en los que jugó. El brasileño dio pie a tomar la decisión tras estar un semestre sin jugar, después de su salida de Tigres el pasado primero de julio de 2025.

"Llegó el momento de colgar los botines y cerrar un capítulo decisivo de mi historia. Hoy me despido del futbol, un sueño de niño que se hizo realidad. Con el apoyo incondicional de mi familia y mucho esfuerzo a lo largo del camino, logré alcanzar aquello que siempre fue mi mayor sueño: ser futbolista", comenzó el jugador carioca.

El recuerdo de Tigres en su carrera

Rafael Carioca recordó a Tigres en gran parte del video, comenzando con una fotografía de él con la playera felina y un título de Liga MX. Por si fuera poco, el mismo exjugador brasileño agradeció a todas las instituciones que representó.

"Llevaré por siempre en la memoria y en el corazón el cariño de las aficiones a las que representé en el campo, el respeto por los clubes que defendí y, por encima de todo, la gratitud por todo lo que viví. Del niño nacido en São Gonçalo, a las conquistas con Grêmio, Vasco, Spartak Moscú, Atlético Mineiro y Tigres, solo tengo que agradecer por cada oportunidad", continuó.

Rafael Carioca | MEXSPORT

¿Cómo fue el paso de Carioca en México?

Después de un ir y venir del futbol brasileño y el ruso, Rafael Carioca encontró estabilidad en México con los Tigres, equipo del cual se volvió un titular inamovible desde su llegada a la U de Nuevo León. El brasileño estuvo desde 2017 en el balompié nacional y representó a los felinos por más de ocho años, con múltiples títulos en sus vitrinas.

Con la institución felina ganó tres títulos de Liga MX, una Concachampions, dos Campeón de Campeones y dos Campeones Cup. Además, Carioca logró anotar seis goles y repartió 25 asistencias en sus 335 partidos en México.

"Siento un enorme orgullo por la historia que escribí hasta aquí. Nada fue fácil, pero la recompensa de haber vivido todo esto intensamente no tiene precio. Decir adiós al futbol no es sencillo, pero cierro este ciclo con el corazón tranquilo y feliz por todo lo que logré. Mi eterna gratitud a todos los que estuvieron a mi lado en esta jornada. Gracias, futbol", sentenció.