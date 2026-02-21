Verificación de edad requerida
Se revela video policial del accidente automovilístico de Vince McMahon
El expresidente de WWE, Vince McMahon, volvió a dar de qué hablar, luego que se hiciera público el video de la cámara corporal de la policía que muestra los momentos posteriores al accidente automovilístico que protagonizó en julio del año pasado en Westport, Connecticut, cuando conducía su Bentley a alta velocidad.
El video muestra su reacción tras el choque
En las imágenes, un oficial se acerca al automóvil de McMahon para preguntarle si estaba distraído o usando el teléfono al momento del impacto, señalando que el coche que golpeó estaba justo frente a él. El propio McMahon reconoció que su vehículo era “demasiado rápido” para él y que no lo había conducido en mucho tiempo.
Mientras que el oficial le entregaba sus documentos, el empresario también se recriminó a sí mismo por lo sucedido.
"Maldita sea. ¡Maldito imbécil!".
Posteriormente, preguntó si había personas heridas y, al enterarse de que no, reaccionó con alivio, calificando el hecho como un “milagro”.
El accidente ocurrió a más de 160 km/h
Reportes adicionales señalan que McMahon llegó a conducir a más de 100 millas por hora (unos 160–180 km/h) antes de la colisión. Tras el impacto, los restos del choque se dispersaron por la carretera e incluso afectaron a un tercer automóvil.
A pesar de la gravedad del accidente, no se registraron heridos de consideración. McMahon fue acusado de conducción imprudente y de circular demasiado cerca de otro vehículo, cargos que podrían retirarse si cumple con un programa judicial previo que incluye una donación y mantener una conducción legal.
