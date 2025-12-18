Juan Carlos Osorio es nuevo entrenador de equipo brasileño

Después de su abrupto final en los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Osorio tendrá un nuevo reto en el balompié sudamericano. El Clube do Remo, recién ascendido al Brasileirao, confirmó la llegada del entrenador colombiano por medio de sus redes sociales. "En los libros, tiene una participación en Copa del Mundo con la Selección Mexicana en 2018, su último club fue Xolos de Tijuana y, en Brasil, trabajó para Athletico Paranaense y también en São Paulo. Será un viaje victorioso. ¡Bienvenido maestro!", comentó el equipo por medio de sus redes sociales.

Un reto gigante para Osorio El equipo de la ciudad de Belém, en el estado de Pará, es uno de los más antiguos en el balompié brasileño. Con más de 100 años de historia, el Clube do Remo logró regresar al máximo circuito del país sudamericano después de 31 años de ausencia. El Más Querido -como es conocido el equipo entre sus aficionados- no es un conjunto exitoso del todo. En sus 120 años desde su fundación, lo más destacado en sus vitrinas es un título de Serie C en 2005, en el centenario de su historia.