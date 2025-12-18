Verificación de edad requerida
Juan Carlos Osorio es nuevo entrenador de equipo brasileño
Después de su abrupto final en los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Osorio tendrá un nuevo reto en el balompié sudamericano. El Clube do Remo, recién ascendido al Brasileirao, confirmó la llegada del entrenador colombiano por medio de sus redes sociales.
"En los libros, tiene una participación en Copa del Mundo con la Selección Mexicana en 2018, su último club fue Xolos de Tijuana y, en Brasil, trabajó para Athletico Paranaense y también en São Paulo. Será un viaje victorioso. ¡Bienvenido maestro!", comentó el equipo por medio de sus redes sociales.
Un reto gigante para Osorio
El equipo de la ciudad de Belém, en el estado de Pará, es uno de los más antiguos en el balompié brasileño. Con más de 100 años de historia, el Clube do Remo logró regresar al máximo circuito del país sudamericano después de 31 años de ausencia.
El Más Querido -como es conocido el equipo entre sus aficionados- no es un conjunto exitoso del todo. En sus 120 años desde su fundación, lo más destacado en sus vitrinas es un título de Serie C en 2005, en el centenario de su historia.
¿Cómo le ha ido a Juan Carlos Osorio en Brasil?
Tal y como lo comentó el anuncio del club, Juan Carlos Osorio estará en su tercera aventura por el futbol brasileño. En las dos anteriores ocasiones, el colombiano estuvo al frente de dos grandes del balompié, Athletico Paranaense y Sao Paulo.
Con el equipo paulista estuvo solamente en 29 encuentros, en los que ganó 13, empató siete y perdió nueve; mientras que con el Furacao solo estuvo en 11 encuentros, con seis victorias, cuatro empates y una derrota.
El Brasileirao es una de las ligas más demandantes del mundo, no solo por el nivel de los jugadores, sino también por el formato. El torneo otorga bastantes cupos para competencias de CONMEBOL, pero también da cuatro descensos al año.
