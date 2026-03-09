Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Golpes al por mayor en el campo del Governador Magalhaes Pinto | Captura de X
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:07 - 08 marzo 2026
En el último minuto del Clásico entre las dos escuadras, una auténtica pelea se robó el protagonismo

Se ha comentado muchas veces que el futbol en Sudamérica es bastante pasional, pero este domingo 8 de marzo se han sobrepasado los límites; la Final de campeonato mineiro terminó con un resultado a favor de Cruzeiro, pero todo se vio opacado por una pelea campal que se desató en el terreno de juego.

Todos los jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico de los dos clubes tuvieron que ver en lo que ha sido una de las postales más intensas del fin de semana en el futbol.

El partido tomó tintes que no se esperaban | X: @Cruzeiro

¿Qué sucedió en el futbol carioca?

Fue en el Estadio Governador Magalhaes Pinto, durante los últimos 'suspiros' de la Final del Campeonato Mineiro, cuando una jugada en favor de Cruzeiro, que ganaba el partido, terminó en disparo por parte de Matheus Pereira, mismo que rebotó en el portero Everson.

Fue entonces que, el camiseta 88 de los azules, Christian, fue a tratar de contrarrematar, pero se llevó un contacto por parte del guardameta, quien se enojó por haber chocado con su rival, desatando que fuera a encararlo, golpeándolo de nuevo para derribarlo. Las rodillas de Everson fueron al rostro del atacante, lo cual provocó que viniera todo el desorden posterior.

El árbitro fue el siguiente en llegar, pero prácticamente lo hizo solo para ser testigo de lo que estaba a punto de suceder; jugadores de los dos equipos, en su mayoría de Cruzeiro, llegaron para enfrentarse unos con otros, pero con el paso de los segundos se fueron sumando más y más, todo dentro de la portería del Atlético Mineiro, luego vinieron elementos de las bancas, ya incluso con algunos miembros de los cuerpos técnicos haciendo lo posible por separar.

La portería quedó atrás, ya que los futbolistas comenzaron a irse a otras partes del campo para seguirse dando golpes directos, empujones, insultos y más. El portero del Cruzeiro, Cássio, tuvo que ser detenido por compañeros y rivales, ya que auténticamente estaba perdiendo los estribos y quería llevar la pelea a algo más, los miembros de seguridad también entraron, pero nada parecía ser suficiente, pues los problemas seguían.

Hulk, exjugador del Zenit de San Petesburgo, también protagonizó algunos momentos tensos dentro del campo, pues recibió al menos un par de patadas por parte del argentino Lucas Villalba, a quien también tuvieron que llegar a detener. Después de esto, con el ambiente aún bastante revolucionado, las cosas se fueron calmando un poco más.

El portero Cássio fue uno de los que más problemas tuvo para calmarse | X: @Cruzeiro

A todo esto, ¿quién ganó el partido?

Pues, a pesar de que la batalla campal manchó por completo el final del compromiso, Cruzeiro terminó por coronarse en la Gran Final con un gol único de parte de Kaio Jorge al minuto 60, es decir, poco más de media hora antes de que hubiera problemas extracancha.

En el tiempo regular, la ficha del partido arroja que hubo un total de nueve tarjetas amarillas, de las cuales cinco fueron para los ahora campeones y las restantes cuatro fueron dirigidas para los jugadores de Atlético Mineiro, quienes actuaron como visitantes.

