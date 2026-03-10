Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Revelado el valor del carísimo regalo de Jake Paul a su prometida Jutta Leerdam, un gesto que es noticia mundial

Jutta Leerdam conquistó el oro y provocó las lágrimas de Jake Paul | AP
Jutta Leerdam conquistó el oro y provocó las lágrimas de Jake Paul | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 07:36 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La medallista olímpica recibió un costoso obsequio que se ha vuelto viral en redes sociales

'La colección de Jutta Leerdam está completa', si hacemos caso al diario alemán Bild. El tabloide destaca con gran énfasis el costoso regalo que Jake Paul hizo a su prometida por sus logros en los Juegos de Invierno de Milán. Allí, la patinadora neerlandesa ganó oro (1000 metros) y plata (500 metros), y ahora, con el coche especial de color bronce, también tiene 'el bronce'. El gesto es noticia mundial.

Si hay un país que sabe de coches y sus precios, ese es Alemania. Por eso, el diario Bild reveló con total convicción el valor del Mercedes G-Wagon. "La estrella de YouTube y boxeador estadounidense sorprendió a su pareja neerlandesa con un elegante SUV Mercedes, un Brabus Clase G con un acabado especial en pintura bronce, valorado en aproximadamente 500 mil 000 euros", escribe Bild en su portada. Mercedes es una marca alemana.

Jutta Leerdam en el podio | AP

'Al menos ya tienen un coche bastante grande'

El tabloide alemán también aprovecha hábilmente los rumores de que Leerdam podría dejar el patinaje para formar una familia con Paul. "Al menos ya tienen un coche bastante grande...". Pero no solo en Alemania el costoso regalo es ampliamente cubierto en las secciones de cotilleos de varias grandes marcas. El británico The Sun también destaca el gesto de Paul en su portada y menciona una suma de medio millón de euros.

Jutta Leerdam tras ganar el oro en los 1000 metros | AP

También en Estados Unidos, el canal de cotilleos más grande, TMZ, se hace eco del carísimo regalo del estadounidense Paul. "¡ÉL COMPLETA LA COLECCIÓN DE MEDALLAS DE JUTTA CON UN G-WAGON DE BRONCE!", se lee en letras grandes en el sitio web. "Paul se asegura de que su reina pueda conducir con estilo después de ganar sus medallas. Si Leerdam sigue ganando medallas y Paul sigue dando este tipo de regalos, su garaje se llenará rápidamente."

'Pocos' 'me gusta'

Es notable que el video de la revelación en las páginas de Instagram de ambas estrellas mundiales genere relativamente 'pocos' 'Me gusta'. El contador, después de 21 horas, marcó unos 435 milñ corazones, mientras que Leerdam y Paul juntos tienen más de 35 millones de seguidores.

En España (Marca), Italia (Corriere dello Sport), Bélgica (Het Laatste Nieuws) y en muchos otros países, las secciones de espectáculos o deportes están repletas de noticias sobre el flamante coche de Leerdam en Puerto Rico. No se sabe si enviará el coche a los Países Bajos o si ella misma permanecerá mucho tiempo en la isla.

Jake Paul busca rival para su próxima pelea | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
12:06 Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
11:59 Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
11:48 Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
11:42 Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
11:41 ¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
11:30 Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
11:03 ¡Inesperado! América tendrá equipo en la Queens League
11:01 UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?
11:01 ¡Se acerca al Mundial 2026! Javier Aguirre planea convocar a Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA de marzo
10:51 ¿Mono Punch está sufriendo bullying? Zoológico de Japón responde a videos virales
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Futbol
10/03/2026
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Isaac del Toro en el podio del Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP
Otros Deportes
10/03/2026
Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Contra
10/03/2026
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
Otros Deportes
10/03/2026
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Futbol
10/03/2026
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
Contra
10/03/2026
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal