Revelado el valor del carísimo regalo de Jake Paul a su prometida Jutta Leerdam, un gesto que es noticia mundial

'La colección de Jutta Leerdam está completa', si hacemos caso al diario alemán Bild. El tabloide destaca con gran énfasis el costoso regalo que Jake Paul hizo a su prometida por sus logros en los Juegos de Invierno de Milán. Allí, la patinadora neerlandesa ganó oro (1000 metros) y plata (500 metros), y ahora, con el coche especial de color bronce, también tiene 'el bronce'. El gesto es noticia mundial.

Si hay un país que sabe de coches y sus precios, ese es Alemania. Por eso, el diario Bild reveló con total convicción el valor del Mercedes G-Wagon. "La estrella de YouTube y boxeador estadounidense sorprendió a su pareja neerlandesa con un elegante SUV Mercedes, un Brabus Clase G con un acabado especial en pintura bronce, valorado en aproximadamente 500 mil 000 euros", escribe Bild en su portada. Mercedes es una marca alemana.

Jutta Leerdam en el podio | AP

'Al menos ya tienen un coche bastante grande'

El tabloide alemán también aprovecha hábilmente los rumores de que Leerdam podría dejar el patinaje para formar una familia con Paul. "Al menos ya tienen un coche bastante grande...". Pero no solo en Alemania el costoso regalo es ampliamente cubierto en las secciones de cotilleos de varias grandes marcas. El británico The Sun también destaca el gesto de Paul en su portada y menciona una suma de medio millón de euros.

Jutta Leerdam tras ganar el oro en los 1000 metros | AP

También en Estados Unidos, el canal de cotilleos más grande, TMZ, se hace eco del carísimo regalo del estadounidense Paul. "¡ÉL COMPLETA LA COLECCIÓN DE MEDALLAS DE JUTTA CON UN G-WAGON DE BRONCE!", se lee en letras grandes en el sitio web. "Paul se asegura de que su reina pueda conducir con estilo después de ganar sus medallas. Si Leerdam sigue ganando medallas y Paul sigue dando este tipo de regalos, su garaje se llenará rápidamente."

'Pocos' 'me gusta'

Es notable que el video de la revelación en las páginas de Instagram de ambas estrellas mundiales genere relativamente 'pocos' 'Me gusta'. El contador, después de 21 horas, marcó unos 435 milñ corazones, mientras que Leerdam y Paul juntos tienen más de 35 millones de seguidores.

En España (Marca), Italia (Corriere dello Sport), Bélgica (Het Laatste Nieuws) y en muchos otros países, las secciones de espectáculos o deportes están repletas de noticias sobre el flamante coche de Leerdam en Puerto Rico. No se sabe si enviará el coche a los Países Bajos o si ella misma permanecerá mucho tiempo en la isla.

Jake Paul busca rival para su próxima pelea | AP