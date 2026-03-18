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Futbol Internacional

¡Luto en el micrófono! Muere querido narrador de futbol a los 78 años de edad

Muere querido narrador de futbol | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:58 - 18 marzo 2026
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Marcelo Araujo, histórico cronista argentino, pierde la vida debido a causa de una neumonía

El periodismo deportivo de Argentina está de luto tras la muerte de Marcelo Araujo a los 78 años. La voz inconfundible que acompañó a generaciones de aficionados se apagó el pasado lunes 16 de marzo, dejando un legado imborrable en la cultura futbolística del país.

Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, se encontraba internado en el Hospital Italiano, donde sucumbió a una neumonía. Su salud se había deteriorado notablemente en los últimos años, especialmente tras superar un cuadro grave de Covid-19 en 2021 que le exigió una larga recuperación. Recientemente, residía en un geriátrico, donde su estado general se había debilitado de forma progresiva.

Marcelo Araujo, narrador argentino |

Una carrera que marcó una época

Nacido en el barrio de Villa Crespo en 1947, Marcelo Araujo se consolidó como una figura central de los medios de comunicación a partir de la década de 1980. Sin embargo, su consagración definitiva llegó con el programa "Fútbol de Primera", el cual lideró por más de quince años junto a su histórico compañero, Enrique Macaya Márquez.

Este ciclo televisivo no solo definió una era, sino que revolucionó la manera en que los argentinos consumían el fútbol. Araujo le inyectó un ritmo y una emoción que conectaban directamente con la pasión del hincha. Posteriormente, su voz continuó siendo protagonista en proyectos como "Fútbol para Todos" en la TV Pública, reafirmando su lugar como uno de los narradores más importantes del país.

Su influencia trascendió las fronteras argentinas, llevando su particular estilo a audiencias de toda Latinoamérica a través de la cobertura de Copas del Mundo, Copas Libertadores y Eliminatorias sudamericanas.

Marcelo Araujo, narrador argentino |

El sello inconfundible de sus frases y apodos

Si algo caracterizó a Marcelo Araujo fue su habilidad para crear un lenguaje propio, lleno de expresiones que se grabaron en la memoria colectiva. Su estilo, lejos de ser neutral, era apasionado, espontáneo y a menudo impredecible, lo que dio origen a frases que hoy son parte del folclore futbolero.

Expresiones como "¿Estás crazy, Macaya?", "¡Te lo devoraste!" o el célebre "¡Sharaaappp que se viene el gol!" son solo una muestra de un repertorio que combinaba humor, tensión y una emoción genuina. Estas frases, surgidas en el calor del momento, reflejaban lo que sentía el espectador en su casa, creando un vínculo único.

Un ejemplo memorable de su narrativa fue el relato del gol de Martín Palermo en un Superclásico: "776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeen; gol. Gooooooooool".

Además de sus frases, Araujo popularizó apodos que se volvieron icónicos, como "El Burrito" para Ariel Ortega o "El Torero" para Juan Román Riquelme. Su legado no se mide solo en décadas de trayectoria, sino en el profundo impacto cultural que dejó, transformando cada transmisión en un espectáculo con su sello personal.

Marcelo Araujo, narrador argentino |

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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